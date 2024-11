Pixel : La surchauffe, principale cause de retour des smartphones Google ?

Les smartphones Pixel de Google ont suscité des avis partagés ces dernières années, mélangeant innovations et frustrations. D’un côté, ils offrent une qualité d’image exceptionnelle et un logiciel épuré, mais de l’autre, ils souffrent de problèmes récurrents de surchauffe et de performances. Il semblerait que Google soit bien conscient de ces faiblesses, notamment du fait que le principal motif de retour des appareils par les clients est lié aux problèmes thermiques. Ces températures élevées compromettent l’expérience des utilisateurs, notamment lors de l’exécution de tâches exigeantes.

D’après des documents internes obtenus par Android Authority, 28 % des avis négatifs des acheteurs concernent exclusivement la surchauffe et les problèmes connexes. L’équipe en charge des Pixel reconnaît que les seuils thermiques des appareils sont trop élevés comparés à ceux d’autres smartphones.

L’autonomie de la batterie est un autre point régulièrement critiqué par les clients. En effet, l’utilisation de silicium qui souffre de problèmes de performance et d’optimisation thermique a un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.

Google a utilisé les processeurs Exynos de Samsung comme base pour concevoir sa propre puce Tensor, ce qui explique pourquoi les problèmes de performance des Exynos se retrouvent aussi sur les Pixel.

Sur le plan des performances, la limitation thermique est une conséquence inévitable. La stabilité des performances des processeurs Tensor est souvent inférieure à celle des processeurs mobiles de Qualcomm et des séries A d’Apple. Les ralentissements thermiques agressifs entraînent fréquemment une réduction marquée des performances maximales.

Google va s’éloigner de Samsung, et collaborer avec TSMC pour les Tensor de ses Pixel

L’une des raisons principales pour lesquelles les smartphones Pixel ont du mal à gérer la chaleur est l’absence de matériel de refroidissement efficace. Alors que la concurrence a fait des avancées avec des solutions comme la dissipation thermique multicouche et des chambres à vapeur de grande taille, les Pixel n’ont jamais particulièrement brillé dans ce domaine.

Ainsi, un appareil qui chauffe même lors d’une utilisation normale. Les forums comme Reddit regorgent de témoignages d’acheteurs qui ont retourné leur Pixel à cause de problèmes de surchauffe.

Cependant, tout n’est pas sombre. Google envisagerait de s’éloigner de la division des semi-conducteurs de Samsung et de suivre une stratégie similaire à celle d’Apple et de Qualcomm. L’objectif est de collaborer avec TSMC, qui dispose d’un processus de fabrication plus performant, et de prendre un meilleur contrôle sur la conception des futurs processeurs Tensor.

Si cette évolution se confirme, elle pourrait marquer un tournant décisif pour la gamme Pixel, en améliorant considérablement la gestion thermique et les performances globales de ses smartphones.