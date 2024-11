Accueil » Huawei Mate 70 : Lancement en novembre avec HarmonyOS NEXT et performances améliorées

Huawei Mate 70 : Lancement en novembre avec HarmonyOS NEXT et performances améliorées

Huawei confirme que la série Mate 70, prévue pour novembre, promet d’être la plus puissante de la gamme Mate à ce jour. Cette série introduira le nouvel HarmonyOS NEXT, système d’exploitation développé en interne par Huawei pour s’affranchir de l’écosystème Android.

Bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée, des fuites indiquent un lancement autour de la mi-novembre. La date exacte n’est pas encore connue, mais le site d’information fiable Digital Chat Station spécule que la série Mate 70 pourrait faire ses débuts le 19 novembre. Gardez à l’esprit que le smartphone sera d’abord lancé en Chine, avec un déploiement mondial prévu à une date ultérieure.

Selon Yicai Global, Huawei a déjà reçu plusieurs composants clés pour le Mate 70, suggérant que la production de masse est en cours. À titre de comparaison, la série Mate 60 avait été dévoilée fin août l’année dernière, et ce décalage pourrait être lié au développement d’HarmonyOS NEXT.

La série Mate 70 comprendra probablement quatre modèles : le Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ et le Mate 70 Ultimate Design, une structure analogue à celle de la génération précédente. Huawei n’a pas encore révélé de détails techniques spécifiques, mais des rumeurs suggèrent une transition vers des capteurs d’empreintes digitales ultrasoniques, réputés plus rapides et efficaces, même avec des doigts mouillés.

Ce choix s’aligne sur la stratégie d’autres marques haut de gamme telles que OnePlus (OnePlus 13), iQOO (iQOO 13) et Xiaomi (Xiaomi 15).

Design et caméras prévus pour le Mate 70

Le design du bloc de caméra devrait rester analogue à celui de la série précédente, bien que des images divulguées montrent de nouvelles découpes pour intégrer des capteurs laser supplémentaires, visant à améliorer la précision de l’autofocus et la reconnaissance de profondeur.

De plus, le célèbre Digital Chat Station évoque une amélioration de l’autonomie grâce à une puce plus économe en énergie, ainsi qu’une batterie en anode de silicium haute densité. Cette technologie permet d’accroître la capacité de la batterie sans augmenter l’épaisseur ou le poids de l’appareil. On parle également de l’intégration d’une ouverture variable dans le capteur principal de 50 mégapixels, ce qui offrirait une meilleure performance en faible luminosité et une flexibilité accrue pour les prises de vue.

Des performances attendues à la hausse

Avec HarmonyOS NEXT et des composants de pointe, Huawei pourrait rivaliser avec les grandes marques Android, surtout dans un marché où la demande pour une expérience utilisateur fluide et une indépendance accrue de l’écosystème Android se fait plus forte. Ces spécifications, bien que spéculatives, annoncent une série Mate 70 ambitieuse qui cherche à se démarquer dans un marché ultra-compétitif.

Cependant, les consommateurs intéressés devront patienter encore un peu, et il sera intéressant de voir comment cette nouvelle génération s’intègre dans la stratégie globale de Huawei pour retrouver sa place de leader technologique.