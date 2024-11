Windows 11 : Paint et Bloc-notes se dotent de superpouvoirs grâce à l’IA

Microsoft continue d’enrichir les fonctionnalités de ses applications Paint et Bloc-notes avec des mises à jour innovantes pour les Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev de Windows 11. Ces ajouts apportent des outils avancés de retouche et d’édition, généralement réservés aux logiciels comme Pixlr et Photoshop.

La mise à jour de Paint inclut désormais un outil de Remplissage génératif. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent modifier ou ajouter des éléments dans une image en utilisant des instructions textuelles.

Il suffit de sélectionner une zone de l’image et de décrire ce que l’on souhaite y ajouter. L’IA génère alors le contenu et propose plusieurs versions, permettant aux utilisateurs de choisir la meilleure intégration. Contrairement aux outils de génération d’art déjà présents dans Copilot, ChatGPT ou DALL-E, cette fonction est conçue pour s’intégrer de manière naturelle dans les images existantes. L’utilisation de cette fonctionnalité nécessite une connexion avec un compte Microsoft.

Un autre outil, la Gomme générative, permet d’effacer des objets indésirables tout en remplissant l’espace libéré avec des éléments correspondants au fond de l’image, comme si l’objet n’avait jamais été là. Bien que cet outil puisse parfois laisser des traces ou des flous sur d’autres logiciels, Microsoft promet une intégration fluide. Cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs de Windows 11.

De plus, Image Creator, qui permet de générer des images à partir de descriptions textuelles, est maintenant disponible dans de nouveaux marchés, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Italie et l’Allemagne.

Mise à jour de Bloc-notes (version 11.2410.15.0)

Bloc-notes reçoit également une mise à jour intéressante avec la fonctionnalité de réécriture assistée par l’IA générative. Les utilisateurs peuvent sélectionner un texte et obtenir jusqu’à trois variantes générées par l’IA. Cela permet de reformuler des phrases, d’ajuster le ton ou de modifier la longueur du texte. Cette fonctionnalité est en aperçu pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans les mêmes régions que celles bénéficiant de Image Creator dans Paint.

Ces améliorations s’inscrivent dans la stratégie de Microsoft de rendre ses applications plus polyvalentes et orientées IA, facilitant ainsi la création et la modification de contenu de manière intuitive. Ces fonctionnalités devraient simplifier les tâches créatives et éditoriales, tout en rapprochant des outils de création professionnels du grand public.