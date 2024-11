Samsung a récemment clarifié sa position en affirmant qu’elle ne développe pas de version moins chère de son smartphone pliable Galaxy Z Flip, contredisant ainsi les rumeurs persistantes qui circulaient dans l’industrie. Ces rumeurs étaient basées sur des fuites provenant de communications internes suggérant que la société envisageait un modèle plus abordable de son smartphone pliable, à la grande satisfaction de nombreux consommateurs.

D’après un rapport d’Android Central, Samsung a confirmé qu’elle ne travaille pas sur un Galaxy Z Flip à bas prix pour le moment, choisissant plutôt de se concentrer sur ses modèles haut de gamme actuels. Cette année, la société a mis à jour sa gamme de pliables avec le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, ainsi qu’une édition spéciale du Z Fold 6, mais sans ajouter de versions abordables.

Cette décision est perçue comme une opportunité pour les concurrents de Samsung, qui continuent de proposer des appareils pliables plus abordables, rendant la technologie de Samsung moins accessible à ceux qui disposent d’un budget limité.

Les modèles pliables de Samsung restent onéreux, avec un prix d’entrée de 1 199 euros pour le Galaxy Z Flip 6 et 1 999 euros pour le Galaxy Z Fold 6, bien que des réductions allant jusqu’à 200 $ soient parfois appliquées.

Tandis que Samsung maintient des prix élevés, d’autres fabricants se sont lancés sur le marché des pliables avec des alternatives plus abordables. Motorola, par exemple, propose son modèle Razr à partir de 699 euros. Les marques chinoises telles que Honor, OPPO et OnePlus offrent également des options pliables à des prix plus attractifs.

Les rumeurs sur les projets de Samsung

Ces dernières années, plusieurs rumeurs ont circulé sur la volonté de Samsung de produire des versions plus abordables de ses modèles pliables. En 2023, des sources affirmaient que la société prévoyait de lancer en 2024 des versions « entrée de gamme » de ses Galaxy Z Fold et Z Flip en supprimant certaines fonctionnalités haut de gamme pour réduire les coûts et attirer un public plus large.

Cependant, Samsung a finalement démenti ces rumeurs, affirmant qu’il n’y aura pas de version bon marché du Galaxy Z Flip, ni de variante Fan Edition. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une concurrence accrue de la part des marques chinoises qui gagnent en popularité grâce à leurs offres plus accessibles.