Galaxy Z Fold FE et Galaxy Z Flip FE : L’avenir pliable à portée de main

Samsung pourrait envisager de rendre les smartphones pliables plus accessibles en introduisant des modèles tels que le Galaxy Z Flip FE et le Z Fold FE, comme l’a suggéré le leaker Kro (@kro_roe) sur X. Cette information fait suite à des rapports antérieurs indiquant que le Galaxy Z Fold FE pourrait être lancé après les sorties du Galaxy Z Flip 6 et du Fold 6 plus tard dans l’année.

Selon les captures d’écran partagées par la source, Samsung travaillerait sur des versions plus abordables de ses appareils pliables sous la marque Fan Edition.

Les images divulguées montrent deux smartphones pliables Samsung présumés, nommés « Galaxy Z Fold FE » et « Galaxy Z Flip FE ». Le Galaxy Z Flip FE offrirait 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, et potentiellement une puce Snapdragon 7 s Gen 2.

Cependant, le prétendu Galaxy Z Fold FE soulève quelques inquiétudes. La capture d’écran indique que le smartphone pourrait ne pas être équipé d’une puce Exynos 2200 ou Exynos 2400, mais d’un autre SoC Exynos commençant par « 2″, possiblement l’inexistant Exynos 2300.

La source affirme que seul l’un de ces smartphones pliables Fan Edition sera mis sur le marché. En ajoutant à cela, une autre source nommée Anthony (@TheGalox_) suggère que les deux versions Fan Edition du Galaxy Fold et Flip pourraient comporter des modèles Exynos, potentiellement le Exynos 2200.

Pourquoi des smartphones pliables Galaxy FE ?

Si Samsung lance des smartphones pliables FE, cela pourrait rendre les smartphones pliables plus accessibles en prenant des décisions stratégiques concernant les périphériques et les matériaux. Par exemple, omettre le support du stylet S Pen, réduire les options de mémoire et de stockage, et opter pour des matériaux moins onéreux pourraient aider à réduire les coûts de production.

Bien qu’offrir une puce Snapdragon série 7 au lieu de la série Snapdragon 8 puisse compromettre les performances, cela s’aligne sur la stratégie d’économie de coûts.

Bien que ces captures d’écran doivent être abordées avec prudence, ce ne sont pas les premières indications des potentiels smartphones pliables Fan Edition de Samsung, mais il est sage de ne pas trop se fier à ces fuites jusqu’à la confirmation.

L’attendu événement Samsung Unpacked 2024, qui pourrait avoir lieu à Paris au début de juillet, devrait éclairer les plans concernant le téléphone pliable Galaxy Z FE, avec des fuites et rumeurs qui alimentent l’anticipation.