Proton VPN se lance sur Windows ARM : performances et autonomie boostées

Proton VPN a récemment lancé une application native pour Windows on ARM, offrant une solution optimisée pour les ordinateurs portables équipés de puces ARM, comme les récents appareils Surface avec chipsets Snapdragon X.

Ces machines sont conçues pour maximiser l’autonomie grâce à des applications ARM64 natives, car elles peuvent exécuter des applications x86 classiques via une couche de compatibilité, mais les applications ARM64 offrent des performances et une autonomie supérieures.

Les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que toutes les fonctionnalités de base du fournisseur, ainsi que les fonctions de confidentialité et de sécurité, soient prises en charge de manière native pour des performances fluides. Proton VPN a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour proposer une application VPN entièrement compatible. Cela signifie que les abonnés utilisant les derniers ordinateurs Windows peuvent désormais profiter d’une expérience de navigation sécurisée et privée.

La version ARM64 de Proton VPN propose les mêmes fonctionnalités que l’application x86, incluant le split tunneling, le port forwarding, ainsi que les protocoles WireGuard, OpenVPN et Stealth. De plus, l’application intègre un bloqueur de publicités, garantissant une expérience complète. Pour les utilisateurs disposant d’un ordinateur portable ARM qui utilisent encore l’application x86 de Proton VPN, passer à l’installation ARM64 est fortement recommandé pour profiter de la meilleure performance.

Très peu d’applications VPN supportent nativement Windows on ARM. Proton VPN se joint à Surfshark et NordVPN en tant qu’adopteurs précoces, tandis que d’autres, comme ExpressVPN et Private Internet Access, proposent des versions ARM64 en phase bêta. Il est probable que la compatibilité avec les applications ARM64 s’améliore dans les prochains mois, alors que de plus en plus de développeurs optimisent leurs logiciels pour cette architecture.

Un hiver de mises à niveau pour Proton VPN

Proton VPN a également publié une feuille de route pour la fin d’année, avec des fonctionnalités à venir telles qu’un widget pour l’écran d’accueil iOS, le support IPv6 étendu, le port forwarding pour macOS et Linux, et une meilleure compatibilité avec les plateformes de diffusion en continu.

Pour installer la version ARM64 de Proton VPN, il suffit de se rendre sur la page de téléchargement de Proton VPN, d’ouvrir le menu déroulant Windows et de sélectionner « Windows 11 ou Windows 10 (ARM64) ». Notez qu’il pourrait être nécessaire de désinstaller la version x86 de l’application avant d’installer la nouvelle version ARM64.