MacBook Pro M4 Max : Des scores Geekbench 6 qui pulvérisent la concurrence ?

Les nouveaux MacBook Pro équipés des puces M4, lancés la semaine dernière, ont déjà beaucoup fait parler d’eux, bien que la performance n’ait pas été le centre d’attention principal lors de la présentation d’Apple. En effet, Apple n’a pas fourni de comparaisons détaillées pour démontrer les gains de performance par rapport à la génération précédente.

Cependant, des benchmarks de la série M4 ont récemment fuité en ligne, révélant l’ampleur du gain de puissance des puces M4 Max et M4 Pro.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), un utilisateur nommé James Atkinson a partagé des résultats Geekbench 6 pour la puce M4 Max, avec un score de 4 060 points en monocoeur et de 26 675 points en multi-coeurs. Si ces résultats se confirment, ils montrent qu’Apple pourrait reprendre l’avantage en matière de performances par rapport à ses concurrents.

Des scores inégalés en monocoeur pour le MacBook Pro M4 Max

Ces scores, bien qu’encore non officiels, marquent une avancée significative dans la puissance des puces Apple. Le score monocoeur du M4 Max dépasse tous les records observés dans les tests de Geekbench pour les processeurs de Qualcomm et Intel destinés aux ordinateurs portables, qui atteignent rarement 3 000 points en monocoeur sur Geekbench 6. À titre de comparaison, la M3 Max, testée dans un MacBook Pro 14 pouces, avait atteint un score monocoeur de 3 174 points. Apple avait affirmé dans son communiqué de presse que sa nouvelle puce possédait le « cœur le plus rapide du marché », et ces scores semblent soutenir cette affirmation.

Le M4 Max équipe les MacBook Pro les plus haut de gamme d’Apple, avec 12 cœurs de performance, 4 cœurs d’efficacité et jusqu’à 40 cœurs GPU dans sa configuration maximale. Avec 128 Go de mémoire unifiée et une bande passante de mémoire culminant à 546 Go/s, elle promet des vitesses 4x supérieures à celles de son prédécesseur. Cela devrait notamment améliorer les performances dans les applications graphiques et les tâches lourdes en traitement de données.

Après le M4 Max, le classement des performances établi par Geekbench 6 indique que la puce M4 dans le MacBook Pro se place en deuxième position, suivie du M4 Pro dans le Mac mini. En comparaison, les précédentes versions du M3 Pro et M3 Max du MacBook Pro se situent nettement en dessous dans cette hiérarchie de performance.

À surveiller : les tests tiers

Pour confirmer ces résultats, il faudra attendre les tests indépendants des laboratoires de benchmarks une fois que le MacBook Pro M4 sera disponible le 8 novembre. Ces tests apporteront une vue plus précise sur les performances réelles et la gestion thermique de la série M4, et permettront de voir si ces puces tiennent toutes leurs promesses.

Les fuites indiquent en tout cas qu’Apple continue de progresser dans sa maîtrise du design de puces, renforçant l’intégration hardware-software pour ses utilisateurs professionnels, et marquant une avancée notoire dans le domaine des processeurs pour ordinateurs portables.