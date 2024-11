Accueil » iOS 18.4 : Google Maps et Traduction bientôt par défaut sur iPhone ?

L’Union européenne a surveillé de près Apple ces dernières années, notamment en raison de ses pratiques jugées anticoncurrentielles. L’une des critiques les plus fréquentes concerne l’impossibilité pour les utilisateurs de choisir des applications par défaut sur les iPhone.

En réponse à cette pression, Apple vient de publier un document annonçant un changement majeur pour se conformer aux régulations de l’UE : les utilisateurs pourront bientôt définir leurs applications de navigation et de traduction par défaut, offrant enfin la possibilité de sélectionner Google Maps ou Google Translate comme choix principal sur leur iPhone.

Ce changement intervient dans le cadre de la conformité d’Apple au Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne, une législation visant à encadrer les pratiques des grandes entreprises technologiques. Le document de la société détaille toutes les actions entreprises pour se mettre en conformité avec cette réglementation, et souligne que ce nouvel ajustement sera effectif au printemps 2025.

Ce timing laisse supposer que cette mise à jour pourrait être incluse dans iOS 18.4, attendu pour avril 2025.

Pour les utilisateurs européens, cela signifie qu’ils auront enfin la liberté de choisir Google Maps comme application par défaut pour la navigation, une option longtemps demandée par ceux qui préfèrent la fiabilité et les fonctionnalités avancées de Google Maps par rapport à Apple Plans. En ce qui concerne les applications de traduction, les utilisateurs pourront également définir Google Traduction comme application principale, ce qui pourrait être particulièrement utile pour ceux qui jugent l’application d’Apple plus limitée dans ce domaine.

Expansion globale : une possibilité ?

Depuis iOS 18.2, certaines catégories d’applications par défaut, initialement destinées uniquement à l’UE, ont été étendues au monde entier, comme les applications de messagerie et d’appels. Cependant, Apple n’a pas confirmé si la possibilité de choisir des applications de navigation et de traduction par défaut serait également élargie globalement.

Cela reste donc une exclusivité européenne pour l’instant, bien qu’une ouverture mondiale serait appréciée par de nombreux utilisateurs.

Une nouvelle ère de choix pour les utilisateurs

Ce pas vers une plus grande flexibilité marque un changement important pour Apple, qui a historiquement favorisé ses propres applications dans son écosystème. Si Apple Plans a fait des progrès notables ces dernières années, beaucoup préfèrent encore Google Maps pour sa précision ou son interface plus intuitive. De même, pour les utilisateurs qui travaillent dans plusieurs langues, Google Traduction reste un outil de choix grâce à sa gamme étendue de langues et ses fonctionnalités spécifiques.

Dans l’ensemble, cette évolution permettrait de personnaliser encore davantage l’expérience utilisateur sur iPhone, tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs en matière de choix.