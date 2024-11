MacBook Pro M4 : Réparabilité améliorée, mais encore complexe

Avec sa nouvelle gamme de MacBook Pro M4 équipés des puces M4, Apple continue de dominer le marché des ordinateurs portables en termes de performances. Cependant, un démontage approfondi réalisé par iFixit révèle que, malgré des avancées internes, les défis liés à la réparabilité persistent.

Apple a introduit quelques modifications internes notables : la carte logique a été repensée avec un dissipateur thermique plus grand, et certains composants ont été déplacés. Les ports, souvent un casse-tête en cas de panne, sont désormais plus faciles à remplacer. Quant à la batterie, elle est conçue pour être relativement accessible, un point positif pour les réparations.

Cependant, les ambitions de réparation personnelle des utilisateurs risquent d’être freinées par la complexité technique de ces machines. Le démontage reste difficile, notamment en raison des adhésifs extensibles et des composants délicats à retirer.

Le démontage du MacBook Pro M4 présente plusieurs obstacles :

Adhésifs tenaces : La batterie est maintenue en place par des adhésifs extensibles, nécessitant une manipulation minutieuse. iFixit a identifié 6 languettes extensibles près du trackpad et huit sur les côtés. Carte logique complexe : Retirer la carte logique est décrit comme un processus « incroyablement complexe et fastidieux ». Cela implique des éléments en mousse nécessitant de l’alcool isopropylique, ainsi qu’un réseau dense de joints et de câbles flexibles. Remplacement de composants : Des pièces comme le lecteur de carte ou le connecteur MagSafe demandent des compétences avancées en soudure et des outils spécialisés. Blocages logiciels : Apple continue d’utiliser une stratégie de verrouillage des pièces via des protocoles de calibration et des logiciels propriétaires. Cela signifie que le remplacement de certaines pièces — comme l’écran ou le module Touch ID — avec des composants tiers peut entraîner des dysfonctionnements, rendant souvent nécessaire le recours à des pièces officielles coûteuses.

MacBook Pro M4, des améliorations subtiles, mais appréciables

Malgré ces défis, quelques améliorations méritent d’être soulignées. Apple prévoit de proposer des haut-parleurs en tant que pièces détachées indépendantes pour les modèles 14 et 16 pouces équipés des puces M4.

Jusqu’à présent, le remplacement d’un haut-parleur défectueux nécessitait de changer l’ensemble du châssis supérieur, ce qui était une opération coûteuse. Désormais, les utilisateurs pourront remplacer les haut-parleurs eux-mêmes en achetant les pièces directement via le tableau de bord de réparation en libre-service d’Apple.

Bien que cette procédure reste complexe, elle permettra de réduire considérablement les coûts pour les bricoleurs audacieux.

Réparabilité : Une petite victoire pour les utilisateurs

Dans un contexte où Apple est souvent critiquée pour son approche restrictive en matière de réparabilité, ces petits ajustements représentent une avancée bienvenue. Si remplacer une batterie ou un haut-parleur reste un défi technique, les utilisateurs les plus motivés pourront désormais économiser de l’argent et éviter des réparations coûteuses en boutique.

Pour l’instant, le MacBook Pro M4 reste une machine à la pointe de la technologie, mais dont la réparabilité ne s’adresse qu’aux techniciens expérimentés ou aux amateurs disposant des bons outils et d’une patience à toute épreuve. Si Apple continue sur cette voie, il est possible que d’autres améliorations en matière de réparabilité soient introduites à l’avenir.

En attendant, ces avancées, bien que modestes, constituent une petite victoire pour les défenseurs du droit à la réparation.