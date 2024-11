Accueil » Windows 11 : Windows Hello se modernise et les bugs sont corrigés

Microsoft vient de publier une nouvelle version Insider Preview de Windows 11 pour le Canal Beta. Cette nouvelle build, numérotée 22635.4440 (KB5045889), introduit un design rafraîchi pour Windows Hello ainsi que plusieurs autres améliorations.

Le design mis à jour de Windows Hello vise à offrir une interface plus propre et intuitive pour les connexions, que ce soit sur la page principale de connexion ou dans les différents flux d’authentification. Désormais, les utilisateurs peuvent passer facilement d’une option d’authentification à une autre et sélectionner des passkeys (clés de sécurité) ou des dispositifs d’authentification de manière simplifiée.

Bien que certains éléments de Windows 11 conservent des touches esthétiques héritées de Windows 10, ce changement marque un pas en avant vers une interface plus homogène.

Corrections de bugs et améliorations supplémentaires

En plus de cette mise à jour visuelle, Microsoft a corrigé plusieurs problèmes dans cette build :

Un problème sous-jacent qui causait des crashs du clavier tactile a été résolu.

La fenêtre des candidats IME, qui ne s’affichait pas pour certains utilisateurs dans la précédente build a été corrigée.

Cependant, Microsoft a dû temporairement désactiver le nouveau layout de clavier Gamepad pour le clavier virtuel dans cette version de Windows 11. Ce layout avait été introduit pour les Insiders en version Beta avec la build 22635.4145, mais la société a décidé de le retirer pour résoudre quelques problèmes. Microsoft a précisé que cette fonctionnalité reviendra dans une prochaine mise à jour.

Microsoft utilise un package d’activation (Build 22635.xxxx) pour diffuser les nouvelles fonctionnalités aux Insiders du Canal Beta. Par ailleurs, beaucoup de ces nouveautés sont déployées progressivement via le système de Control Feature Rollout, qui commence avec un sous-ensemble d’Insiders avant de s’élargir selon les retours des utilisateurs.

Les utilisateurs du programme Insiders qui souhaitent être les premiers à accéder aux nouvelles fonctionnalités peuvent activer une option dans les Paramètres > Windows Update. Cela ne garantit pas un accès immédiat, mais Microsoft augmentera progressivement le déploiement des fonctionnalités pour tous les utilisateurs ayant activé cette option. Pour les Insiders qui choisissent de garder cette option désactivée, les nouvelles fonctionnalités seront également disponibles, mais uniquement lorsqu’elles auront atteint un stade final de stabilité.

Ces mises à jour apportent ainsi non seulement un aspect plus moderne à Windows 11, mais elles permettent aussi à Microsoft de recueillir des retours précieux afin d’améliorer l’expérience utilisateur dans les versions publiques à venir.