Lancement du iQOO 13 : Snapdragon 8 Elite et écran 2K à prix abordable !

Le nouvel iQOO 13 vient de faire son entrée sur le marché chinois, et avec un prix de départ de 3 999 yuans (environ 520 euros) pour le modèle 12/256 Go, il pourrait bien être le smartphone haut de gamme abordable que vous attendiez. Alors que la plupart des smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite sont proposés autour de 1 200 dollars, iQOO, sous-marque de Vivo, surprend avec un prix stable par rapport à son prédécesseur, le iQOO 12, offrant un excellent rapport qualité-prix pour une expérience haut de gamme.

Le iQOO 13 est équipé du dernier chipset Snapdragon 8 Elite, offrant des performances jusqu’à 45 % supérieures par rapport à la génération précédente. Cette puissance est associée à un écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces avec une résolution Quad HD+ (3168 × 1440) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz, idéal pour le gaming et le streaming. Avec une luminosité maximale de 4500 nits, il garantit une excellente visibilité même en plein soleil, tandis que la technologie HDR10+ améliore les couleurs et le contraste pour des visuels immersifs.

Le iQOO 13 intègre une impressionnante batterie de 6 150 mAh, assurant une excellente autonomie. Mieux encore, il prend en charge la charge ultra-rapide de 120 W, ce qui permet de recharger la batterie en quelques minutes seulement.

Disponible dans une finition en verre optique cristallin pour le modèle 16 Go + 1 To, le iQOO 13 se distingue par sa robustesse et son design épuré. Ce verre spécial minimise les reflets, offrant ainsi une expérience visuelle plus agréable, analogue à celle du Galaxy S24 Ultra.

Le smartphone est également certifié IP68/IP69, garantissant une résistance avancée à la poussière et à l’eau.

Caméras : Trois capteurs de 50 mégapixels pour une polyvalence totale

Le module photo du iQOO 13 comprend trois capteurs de 50 mégapixels chacun. Le capteur principal Sony IMX921 offre une ouverture f/1.88 avec stabilisation optique (OIS) pour des photos de haute qualité, même en faible luminosité. Le capteur ultra grand-angle avec un champ de vision de 150° est parfait pour les paysages, tandis que le téléobjectif offre un zoom optique 4x sans perte et une ouverture de f/1.85, idéale pour les portraits et les gros plans.

Fonctionnant sous Android 15, le iQOO 13 est équipé d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré sous l’écran, d’un capteur infrarouge, de haut-parleurs stéréo Hi-Fi et d’un port USB Type-C pour l’audio. Le modèle chinois tourne sur OriginOS 5.0, tandis que la version internationale utilisera Funtouch OS 15.

Prix et disponibilité du iQOO 13

En Chine, les prix du iQOO 13 sont compétitifs, avec des options de stockage allant jusqu’à 1 To. Pour le moment, le iQOO 13 n’est disponible qu’en Chine, mais un lancement en Inde est prévu, avec une potentielle sortie internationale.

Avec le iQOO 13, vous obtenez un smartphone ultra-performant à un prix raisonnable, même en tenant compte des frais d’importation. Si vous recherchez un smartphone haut de gamme sans sacrifier votre budget, cet appareil pourrait être une excellente alternative.