Google Maps : Navigation améliorée et guidage précis vers votre destination

Google Maps s’enrichit de nouvelles fonctionnalités de navigation qui devraient faciliter la conduite en centre-ville. Dès novembre, une mise à jour de la navigation améliorée ajoutera des indications visuelles précises sur la voie de circulation à suivre pour le prochain virage, et affichera des informations supplémentaires, comme les passages piétons, panneaux de signalisation, et restrictions de voie.

Une autre nouveauté est un bouton « Ajouter des arrêts » bien visible à côté de « Démarrer » en bas de l’écran. En tapant sur ce bouton, les utilisateurs ouvrent une feuille dédiée pour ajouter des étapes à leur itinéraire, facilitant la planification de plusieurs arrêts sans complexité.

Google Maps propose désormais des améliorations de navigation pour éviter les hésitations sur les voies ou les intersections. Lorsqu’on approche de zones complexes comprenant des voies multiples, des sorties ou des intersections, l’application met en évidence les voies, les passages piétons et les panneaux de signalisation. De plus, elle indique la voie exacte à suivre, marquée par la ligne bleue qui mène jusqu’à la destination, réduisant le stress des changements de voie de dernière minute.

Nouvelles fonctionnalités de guidage vers la destination

Parallèlement, Google Maps déploie cette semaine une mise à jour de son système de « guidage vers la destination » présenté en juillet. Désormais, l’application mettra en évidence l’entrée du bâtiment de votre destination, tout en affichant les parkings à proximité, des rappels de localisation de parking, ainsi que des indications de marche jusqu’à la porte d’entrée.

Google intègre également des outils de signalement pour tenir les conducteurs informés des conditions de route, ce qui sera particulièrement utile à l’approche de l’hiver. L’application permettra ainsi de signaler et de visualiser les perturbations météorologiques en cours de route, telles que les zones inondées, les routes non déneigées et les endroits où la visibilité est réduite.

Ces mises à jour sont disponibles cette semaine sur Android et iOS pour explorer les trajets, signaler les perturbations et profiter des nouveautés de guidage à l’arrivée. La navigation améliorée sera déployée le mois prochain dans plus de 30 grandes métropoles, avec des plans d’expansion à d’autres zones urbaines au fil du temps.

Fonctionnalités IA et intégration de Waze

Outre ces améliorations, Google continue d’ajouter des fonctionnalités d’IA à Maps pour aider à découvrir de nouveaux lieux. Par ailleurs, l’autre application de navigation appartenant à Google, Waze, teste actuellement la possibilité de signaler des incidents de manière vocale. Au cours des derniers mois, Google Maps a introduit des résumés d’avis pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et optimisé ses algorithmes pour recommander des lieux où manger et à visiter.

Avec ces mises à jour, Google Maps se positionne davantage comme un outil de navigation complet, intégrant des indications visuelles et des notifications en temps réel. Que ce soit pour les utilisateurs réguliers ou pour les visiteurs de passage dans les grandes villes, l’application devient un assistant précieux, capable de fournir des informations pertinentes et actualisées pour des trajets plus sûrs et plus fluides.