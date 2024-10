Google étend cette semaine sa fonctionnalité AI Overview à plus de 100 pays supplémentaires, dont le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, la Colombie, le Chili, les Philippines, et le Nigéria. Malheureusement, la France n’a pas encore ce support.

Désormais, les utilisateurs de ces régions pourront voir apparaître des résumés de recherche générés par l’IA dans leurs résultats de recherche. La liste complète des pays couverts est disponible sur le site de Google.

Dans chaque pays, les AI Overviews sont désormais disponibles dans plusieurs langues, y compris l’anglais, le hindi, l’indonésien, le japonais, le portugais et l’espagnol. Cela signifie que les utilisateurs situés aux États-Unis peuvent par exemple effectuer une recherche en espagnol et recevoir un aperçu de l’IA dans la même langue, augmentant ainsi l’accessibilité pour un public multilingue.

AI Overview a été annoncé pour la première fois lors de la Google I/O 2023 et était à l’origine connu sous le nom de Search Generative Experience. Après avoir passé un an dans le cadre du banc d’essai expérimental Labs de l’entreprise, Google a fait de AI Overviews son expérience de recherche par défaut en mai 2024. Les utilisateurs étaient tout aussi sceptiques et critiques à l’égard du nouveau système, qui fournissait des informations dangereuses et incorrectes aux utilisateurs, leur conseillant le nombre de cailloux à manger chaque jour et leur disant apparemment d’ajouter « environ 1/8 tasse de colle non toxique à la sauce pour lui donner plus de collant » et empêcher le fromage de glisser de leurs pizzas.

« Avec les aperçus AI, nous constatons que les gens visitent une plus grande diversité de sites Web pour obtenir de l’aide sur des questions plus complexes », écrivait l’entreprise à l’époque. « Et lorsque les gens cliquent sur des pages de résultats de recherche avec les aperçus AI, ces clics sont de meilleure qualité pour les sites Web, ce qui signifie que les utilisateurs sont plus susceptibles de passer plus de temps sur les sites qu’ils visitent ».

Les publicités dans les AI Overviews

Début octobre, Google a commencé à intégrer des publicités dans les AI Overviews sur mobile aux États-Unis uniquement. Pour tous les autres pays, les publicités resteront limitées à des emplacements dédiés sur la page de recherche, sans s’intégrer directement dans les résumés générés par l’IA.

Depuis son lancement aux États-Unis en mai, AI Overview a été déployé progressivement dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Inde, le Japon, l’Indonésie, le Mexique et le Brésil dès le mois d’août. Suite aux retours d’utilisateurs, Google a aussi ajusté la présentation des pages citées, qui apparaissent désormais de manière plus visible au sein des résumés AI, facilitant l’accès aux sources directement depuis les résultats de recherche.

Une fonctionnalité qui évolue et se mondialise

En adoptant une approche de déploiement mondial, Google cherche à offrir une expérience de recherche enrichie et personnalisée grâce à l’IA dans des contextes linguistiques variés.

Cette expansion marque une étape importante pour Google, qui teste des améliorations en continu afin de proposer des informations toujours plus pertinentes et adaptées aux besoins des utilisateurs à l’échelle mondiale.