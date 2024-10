Accueil » Pixel 10 et Pixel 11 : Google misera sur l’IA pour la photo, la vidéo et la santé

Google travaille déjà sur les prochains Pixel 10 et Pixel 11, et les rumeurs révèlent des détails intéressants, notamment en ce qui concerne les capacités des caméras de ces futurs modèles. Voici ce que l’on sait pour l’instant sur les innovations potentielles en matière de photographie et de vidéo qui pourraient arriver avec ces deux smartphones.

Le Pixel 11 devrait être équipé du futur processeur Tensor G6, doté d’un système de traitement d’image capable de gérer un capteur infrarouge (IR) placé sous l’écran pour la reconnaissance faciale. Google avait déjà utilisé un système analogue avec le Pixel 4, mais l’a abandonné à partir du Pixel 5. Le retour de cette fonctionnalité pourrait permettre à Google de rivaliser avec Apple, qui prévoit également d’intégrer une caméra IR sous l’écran d’ici 2026.

Google semble vouloir exploiter encore davantage l’intelligence artificielle dans les prochaines générations de Pixel. Le Pixel 10, avec le Tensor G5, pourrait proposer des fonctions de « Video Generative ML » permettant l’édition intuitive de vidéos après capture grâce à une IA capable d’analyser et de comprendre la vidéo. Ce type de fonctionnalité pourrait aussi se retrouver dans YouTube, spécifiquement pour le format YouTube Shorts.

En matière de photo, des outils comme « Speak-to-Tweak », un éditeur basé sur des commandes vocales, et « Sketch-to-Image » (qui permettrait de créer des images à partir de croquis) pourraient faire leur apparition. Une fonctionnalité mystérieuse appelée « Magic Mirror » est également en développement, bien que peu d’informations soient disponibles pour le moment.

De plus, le Tensor G5 pourrait prendre en charge des modèles d’IA comme Stable Diffusion, permettant une génération d’images avancée directement sur le téléphone via l’application Pixel Studio.

Performances vidéo : HDR 4K à 60 fps et zoom optique avancé

Les Pixel 10 et Pixel 11 devraient enfin proposer la capture vidéo en HDR 4K à 60 fps, une amélioration notable par rapport à la limite actuelle de 30 fps. Le Pixel 11 pourrait aussi offrir un zoom jusqu’à 100x, grâce à un téléobjectif nouvelle génération et à des algorithmes de machine learning pour optimiser la qualité en photo et vidéo.

D’autres améliorations incluront un mode de « flou cinématique » (Cinematic Blur) en 4K à 30 fps et un ajustement de l’éclairage pour les vidéos (« video relight »). Ces fonctions, alimentées par un moteur de rendu cinématique dans le processeur d’image du Tensor, devraient réduire la consommation d’énergie de la caméra de 40 % en mode flou.

Un nouveau mode vidéo « Ultra Low Light » ou « Night Sight video » fera aussi son apparition, permettant de capturer des vidéos dans des conditions de faible luminosité (5-10 lux) directement sur l’appareil, sans traitement dans le cloud.

Suivi de la santé et fonctionnalités always-on grâce au nanoTPU

Le Tensor G6 du Pixel 11 introduira un nanoTPU, une unité de traitement dédiée qui activera plusieurs fonctionnalités toujours actives basées sur le machine learning, principalement dans le domaine de la santé. On parle notamment de la détection de la respiration agonal, de la toux, des ronflements, des éternuements, de l’apnée du sommeil, de la détection de chutes, et de l’analyse de la démarche et du sommeil.

Des outils de suivi d’activités comme « Running ML », pour les coureurs, incluront des fonctionnalités d’analyse de rythme et de stabilité. Le Pixel 11 pourrait également proposer davantage de commandes rapides (Quick phrases), permettant d’interagir avec l’appareil sans nécessiter de phrases de déclenchement.

Des fuites prometteuses

Les Pixel 10 et 11 s’annoncent comme des modèles ambitieux, intégrant des avancées importantes en IA, photographie et vidéo, et des fonctionnalités de suivi de santé innovantes. Avec des puces Tensor G5 et G6 optimisées pour ces tâches, Google semble vouloir rivaliser directement avec Apple, tout en rendant ses smartphones plus performants et intelligents que jamais. Reste à voir comment ces technologies se traduiront dans l’expérience utilisateur et si elles sauront convaincre un large public.

Ces fuites laissent entrevoir des avancées impressionnantes pour les Pixel 10 et 11, bien que ces fonctionnalités puissent évoluer avant le lancement officiel des appareils. Google semble viser un usage pratique et créatif de l’IA, permettant de repousser les limites de la photographie mobile.