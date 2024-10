Pixel Drop d’octobre 2024 : Google Pixel se met à jour en beauté !

Une vague d’innovations déferle sur l’écosystème Pixel avec le lancement d’Android 15 et de la Pixel Drop d’octobre 2024. Smartphones, tablettes, montres et écouteurs Pixel bénéficient de nouvelles fonctionnalités axées sur la sécurité, la photographie et l’intelligence artificielle.

Nouveautés pour les smartphones Pixel

Les smartphones Pixel, à partir du Pixel 6, sont les principaux bénéficiaires de cette Pixel Drop.

Sécurité renforcée :

Protection antivol (Theft Protection) : détection de vol par l’IA, verrouillage à distance et espace privé sécurisé pour les applications sensibles (Android 15 requis).

Photographie et vidéo améliorées :

Night Sight pour Instagram: des photos de qualité en basse lumière directement dans l’application Instagram.

Photographie et vidéo sous-marines : capturez des images nettes et colorées sous l’eau (série Pixel 9 uniquement).

Astrophotographie améliorée : un nouveau mode « Astro » pour le mode Vision de nuit.

Capteur de température amélioré : utilisez l’appareil photo comme caméra thermique (Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL).

IA et assistant intelligent :

Application Météo Pixel : design épuré, informations utiles et bloc de données sur le pollen (disponible sur tous les Pixel à partir du Pixel 6), et un bloc de données sur le pollen

Gemini Live : l’assistant intelligent conversationnel est désormais disponible dans de nouveaux pays et langues.

Gemini Extensions pour Pixel Screenshots : recherchez vos captures d’écran par description en langage naturel (série Pixel 9 uniquement).

Autres améliorations :

Vibration adaptative : ajuste l’intensité des vibrations en fonction du niveau de bruit ambiant.

Call Screen: disponible au Royaume-Uni et au Japon pour les Pixel 6 et modèles ultérieurs.

Outil de découverte de widgets : pour faciliter l’ajout de widgets à vos écrans d’accueil.

Nouveautés pour les montres Pixel Watch

Application Contacts améliorée : avec des tuiles de contact individuelles pour un accès rapide à vos contacts favoris.

Réactions emoji aux e-mails : répondez aux notifications Gmail avec des emojis.

Détection de perte de pouls : disponible en Belgique, en Italie et en Espagne.

Nouveautés pour les tablettes Pixel Tablet

Économiseur d’écran « Panel » : un contrôleur domestique toujours actif pour gérer vos appareils connectés.

Actions « Cadre photo » : partagez, marquez comme favoris ou archivez des photos directement depuis l’économiseur d’écran « Cadre photo ».

Nouveaux économiseurs d’écran « Horloge ».

Synchronisation de la suppression des notifications avec les smartphones Pixel.

Nouveautés pour les écouteurs Pixel Buds

Gemini sur les Pixel Buds : accédez à l’assistant Gemini sans sortir votre téléphone.

La possibilité de diffuser du contenu multimédia de la Pixel Tablet vers le smartphone Pixel sera disponible dans les prochaines semaines.

Cette Pixel Drop d’octobre 2024 apporte une multitude d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités à l’écosystème Pixel, confirmant la volonté de Google de proposer des appareils toujours plus performants, sécurisés et personnalisés.