Galaxy S25 Ultra : Un design raffiné, mais des améliorations timides ?

Après l’annonce officielle de l’iPhone 16, les regards se tournent vers le prochain flagship de Samsung. Le célèbre Ice Universe, connu pour ses prédictions précises sur les produits Samsung, vient de dévoiler des rendus comparant le Galaxy S25 Ultra à son prédécesseur.

Selon ces rendus, le nouveau smartphone abandonnerait les bords rectangulaires au profit de coins arrondis, sans toutefois aller aussi loin que l’iPhone. Si certains regrettent le design anguleux des dernières années, force est de constater que ce nouveau design est plutôt élégant.

En supprimant le châssis métallique central, Samsung a réussi à affiner encore davantage son nouveau smartphone, confirmant les rumeurs précédentes. Une prouesse technique qui pourrait toutefois se faire au détriment de la batterie, certains espérant une meilleure autonomie sur le Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy S25 Ultra devrait être légèrement plus grand que son prédécesseur, mais l’absence de cadre métallique et les coins arrondis lui confèrent une apparence plus compacte. Ces rendus gagnent en crédibilité grâce à des fuites analogues provenant d’une autre source fiable, qui montraient également un téléphone aux bords arrondis.

Des améliorations attendues pour le Galaxy S25 Ultra, mais pas révolutionnaires

Outre un design plus fin et léger, on peut raisonnablement s’attendre à un processeur légèrement plus rapide, comme à chaque nouvelle génération. Des fuites concernant les caméras du Galaxy S25 Ultra suggèrent que celles-ci pourraient être la seule véritable amélioration. Le principal argument de vente sera probablement Galaxy AI, à l’instar de l’iPhone 16 qui met en avant Apple Intelligence, même si les précédents smartphones Samsung disposent déjà d’IA.

Les nouveaux smartphones de Samsung ne sont attendus que dans quelques mois, et il est peu probable qu’ils représentent une avancée suffisamment significative pour justifier l’attente. La gamme Galaxy S24 actuelle comprend déjà certains des meilleurs smartphones disponibles sur le marché.