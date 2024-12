Accueil » Nothing OS 3.0 : Android 15 et nouvelles fonctionnalités pour les Phone (2) !

Après un mois de tests bêta, Nothing commence enfin à déployer la version stable de Nothing OS 3.0 sur ses appareils Phone (2) et Phone (2a). Cette mise à jour marque une étape importante avec l’arrivée d’Android 15, une multitude de nouvelles fonctionnalités et des améliorations significatives de l’interface utilisateur, visant à offrir une expérience plus fluide et personnalisée.

Nothing OS 3.0 introduit un tout nouveau panneau de paramètres rapides, repensé pour être plus personnalisable et intuitif. Ce changement permet un accès simplifié aux fonctionnalités essentielles, tout en proposant une interface plus moderne et élégante. La typographie a également été revue, avec une police plus claire qui améliore la lisibilité des textes sur l’ensemble du système.

L’application Galerie a, quant à elle, été entièrement retravaillée. Elle intègre désormais des outils puissants, comme la recherche avancée, qui permet de retrouver des photos à partir de mots-clés ou de visages, ainsi que des options d’édition assistées par l’intelligence artificielle pour simplifier la retouche d’images. Ces nouveautés rendent l’organisation et l’exploitation des médias plus efficaces que jamais.

Nothing OS 3.0, des widgets et options de personnalisation enrichis

Les utilisateurs peuvent également profiter de nouveaux widgets partagés, qui permettent d’échanger des photos, de réagir à celles-ci et même de suivre des activités collaboratives, comme le décompte de pas. Les widgets de compte à rebours, quant à eux, offrent des designs esthétiques pour suivre les jours restants avant un événement, avec des formes variées et des couleurs vives.

L’écran de verrouillage gagne aussi en flexibilité grâce à des options de personnalisation accrues. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre divers styles d’horloge, adaptant ainsi leur écran de verrouillage à leurs préférences tout en conservant la possibilité d’afficher des widgets supplémentaires.

Le déploiement de Nothing OS 3.0 a officiellement débuté le 18 décembre 2024 et sera progressif. Les utilisateurs des Phone (2) et Phone (2a) seront les premiers à en bénéficier. Les modèles tels que le Phone (2a) Plus devraient recevoir cette mise à jour dès la semaine prochaine, tandis que les Phone (1) et d’autres appareils de milieu de gamme devront patienter jusqu’à janvier ou février 2025.

Des retours positifs, mais des attentes persistantes

Les premières impressions des utilisateurs sont globalement positives. Le redesign du panneau de paramètres rapides et les améliorations de l’application Galerie ont été particulièrement salués. Cependant, certains espèrent encore plus de fonctionnalités assistées par l’intelligence artificielle, ainsi qu’une personnalisation encore plus poussée de l’écran de verrouillage.