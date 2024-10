Accueil » Mastodon 4.3 : Notifications regroupées, design repensé et plus de liberté pour les utilisateurs

Mastodon, le réseau social open source et décentralisé, se met à jour avec la version 4.3, apportant des améliorations significatives à l’expérience utilisateur.

Mastodon 4.3 améliore la gestion des notifications en regroupant les notifications dupliquées concernant les mêmes publications.

Par exemple, un carrousel « Qui suivre » qui s’affiche dans l’onglet d’accueil recommande désormais un mélange de « résultats généralisés » tels que des profils populaires dans votre langue et des recommandations personnalisées en fonction des personnes que vous suivez, ce qui facilite la recherche de nouvelles personnes que vous aimeriez également suivre. Et en guise de petit cadeau, des explications expliquent pourquoi vous voyez ces profils lorsque vous cliquez sur « Tout afficher ».

Le PDG, Eugen Rochko, explique que Mastodon améliore ces recommandations personnalisées car il a constaté que sa version précédente n’aidait pas vraiment les utilisateurs à découvrir : « Nous avons constaté que les gens sautaient les recommandations de suivi lors de l’intégration et se retrouvaient avec un flux ennuyeux qui n’offrait rien de nouveau pendant des heures ou des jours ». https://www.blog-nouvelles-technologies.fr/wp-content/uploads/2024/10/carousel.mp4 Mastodon 4.3 vous informera désormais également lorsque vous avez perdu des abonnés en raison de l’action d’un modérateur sur un serveur et vous donnera la possibilité d’exporter une liste de ces abonnés.

Améliorations pour les liens et les publications intégrées

L’application Web Mastodon bénéficie également d’une mise à jour visuelle, avec la possibilité de réorganiser les images dans l’éditeur de publication, une meilleure visibilité des avertissements de contenu et des filtres de mots, et une mise à jour des icônes, des couleurs et des modèles d’e-mails. Il est désormais possible de filtrer les notifications en fonction des utilisateurs.

Certains liens vers des articles affichent désormais le nom d’utilisateur Mastodon de l’auteur, et l’intégration des publications Mastodon a été améliorée.

« Nous accordons une grande importance à la liberté de l’utilisateur sur ce qui est affiché dans son fil d’actualité, et nous sommes fiers d’être une plateforme fiable permettant de suivre les personnes qui vous intéressent sans algorithmes opaques qui randomisent l’ordre d’affichage des publications », explique l’équipe Mastodon.

Des fonctionnalités manquantes

Malgré ces améliorations dans Mastodon 4.3, Mastodon manque encore de certaines fonctionnalités très demandées, ce qui a probablement contribué à la popularité de Bluesky et d’autres alternatives à X, anciennement Twitter. Les citations de publications ne sont toujours pas entièrement prises en charge (mais devraient arriver dans la prochaine version), et il est impossible de limiter les réponses aux publications publiques.

Le transfert des anciennes publications lors du changement de serveur n’est pas encore possible.

Déploiement et applications de Mastodon 4.3

Mastodon 4.3 est déjà disponible sur les serveurs officiels mastodon.social et mastodon.online, et sera progressivement déployé sur les autres serveurs. Les applications officielles Mastodon sont mises à jour séparément des versions serveur. Il existe également de nombreux clients Mastodon tiers, comme Ivory pour iPhone et Mac.

Avec la version 4.3, Mastodon continue d’évoluer et de s’améliorer, offrant une alternative plus libre et plus transparente aux réseaux sociaux centralisés.