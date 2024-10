Accueil » YouTube Shorts : 3 minutes, IA et nouveau lecteur, la révolution est en marche !

Les contenus courts sont un succès sur YouTube depuis que la plateforme a introduit Shorts. Bien qu’il soit amusant de parcourir sans fin des vidéos de 60 secondes ou moins, il peut arriver de temps en temps que vous souhaitiez qu’une vidéo soit plus longue. Eh bien, il semble que YouTube ait écouté, et vous verrez bientôt des vidéos plus longues sur Shorts.

YouTube Shorts, la réponse de l’entreprise à TikTok, s’apprête à franchir un nouveau cap avec une mise à jour majeure qui facilitera la création de vidéos courtes et stimulera l’engagement des utilisateurs.

Parmi les nouveautés les plus marquantes, la possibilité de publier des Shorts d’une durée maximale de 3 minutes et l’intégration de l’IA pour générer des arrière-plans vidéo et des clips autonomes.

Des YouTube Shorts plus longs pour des récits plus captivants

À partir du 15 octobre, les créateurs pourront publier des Shorts d’une durée maximale de 3 minutes, offrant ainsi plus de liberté pour exprimer leur créativité et raconter des histoires plus complètes. À titre de comparaison, TikTok autorise actuellement des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes et a régulièrement augmenté cette limite au fil des ans.

YouTube s’engage également à améliorer les recommandations pour ces Shorts plus longs.

Le lecteur Shorts a été repensé pour offrir une interface plus épurée, mettant en avant le contenu des créateurs et améliorant l’expérience de visionnage.

De nouveaux outils pour une création simplifiée

YouTube introduit de nouveaux outils pour faciliter la création de Shorts :

Modèles de Shorts : Recréez facilement des Shorts populaires avec votre propre touche personnelle. YouTube explique que les créateurs pourront faire correspondre leurs clips à des sons à la mode tirés d’autres vidéos, ce qui est similaire à une fonctionnalité de TikTok où les utilisateurs peuvent choisir parmi des styles vidéo prédéfinis, puis modifier leurs propres clips en fonction de leurs préférences. Ces deux fonctions de modèles permettent de profiter plus rapidement et plus facilement des tendances (ou de copier les choix d’édition d’un autre utilisateur), mais elles donnent lieu à un grand nombre de contenus qui se ressemblent et se confondent.

Remix de vidéos YouTube : Accédez à la vaste bibliothèque de contenu YouTube directement depuis la caméra Shorts pour intégrer des extraits de vos vidéos préférées.

L’IA au service de la créativité

L’intégration de Veo, le modèle de génération vidéo avancé de Google DeepMind, permettra aux créateurs de donner vie à leurs idées avec des arrière-plans vidéo extraordinaires et des clips vidéo autonomes générés par l’IA.

Une nouvelle page Tendances sur mobile permettra aux utilisateurs de découvrir les Shorts et les défis populaires, et de participer aux tendances du moment. Enfin, YouTube offre également la possibilité de « Afficher moins de Shorts » pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur fil d’actualité et réduire temporairement le nombre de Shorts affichés.

Ces mises à jour promettent de dynamiser la plateforme YouTube Shorts et d’offrir aux créateurs des outils puissants pour exprimer leur créativité et se connecter avec leur public. Ainsi, ces améliorations devraient aider YouTube Shorts à concurrencer TikTok, qui est l’application de référence pour le contenu de courte durée. Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités de YouTube Shorts ?