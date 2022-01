CES 2022 : Kohler peut désormais vous faire couler un bain avec une simple commande vocale

Pour sa cinquième année de participation au CES 2022 de Las Vegas, Kohler revient avec de nombreuses innovations pour la maison connectée. Avec la pandémie, le luxe et l’hygiène de la maison sont sous les feux de la rampe. Il y a donc de quoi s’enthousiasmer pour les cuisines et les salles de bains pour les geeks.

Kohler a commencé à parler de PerfectFill dès le CES 2018, mais ce n’est qu’en 2022 que vous pourrez réellement acheter le système de baignoire connectée de Kohler. Selon Kohler, l’une des grandes raisons pour lesquelles les gens n’utilisent pas leur baignoire est le temps et la surveillance nécessaires pour la remplir. C’est là que PerfectFill entre en jeu.

Un drain intelligent et un remplisseur de baignoire fonctionnent en tandem avec un contrôleur et une application mobile. Une fois qu’on vous a appris combien d’eau votre baignoire peut contenir, vous pouvez utiliser l’écran tactile mural, l’application ou une commande vocale pour demander à ce qu’elle soit remplie, et à une température spécifique. Le robinet et la vidange fonctionnent ensemble pour s’assurer que la baignoire ne déborde pas, et il est possible de compléter l’eau froide par de l’eau chaude si vous êtes en retard.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez également vider la baignoire par commande vocale ou depuis l’application. Selon Kohler, la PerfectFill sera disponible à la vente en mai 2022, à partir de 2 700 dollars. Vous aurez toutefois besoin d’une vanne numérique, d’un bec verseur et d’une baignoire Kohler compatibles.

H2Wise+ Powered by Phyn

Si la baignoire PerfectFill permet d’éviter le débordement d’une baignoire, les nouveaux systèmes de surveillance de l’eau H2Wise+ et H2Wise de Kohler — co-marqués avec Phyn — permettent de suivre la consommation d’eau dans le reste de la maison. Les deux systèmes sont capables d’apprendre la signature de pression unique de chaque robinet, évier, douche et appareil électroménager, et peuvent donc déterminer si la consommation d’eau provient de l’un d’entre eux ou d’une fuite.

H2Wise+ est conçu pour être installé sur la vanne d’eau principale de la maison. Cela signifie qu’il peut couper l’alimentation en eau si une fuite est identifiée, soit automatiquement, soit depuis l’application une fois que le propriétaire reçoit une notification d’avertissement. H2Wise, quant à lui, est destiné à être installé sous un évier et ne dispose pas de la fonction de coupure automatique. Tous deux peuvent également émettre une alerte de pré-gel en cas de formation de cristaux de glace.

Outre la surveillance d’urgence, l’application peut également mettre en évidence les appareils les plus gourmands en eau et fournir des données sur la consommation moyenne d’eau. Selon Kohler, l’intelligence artificielle qui l’alimente peut même tenir compte des comportements répétés propres à chaque foyer : si vous avez tendance à laisser couler le robinet juste un peu tous les jours à la même heure, pour remplir la gamelle du chat, le système H2Wise apprendra au fil du temps à faire la distinction avec une fuite lente.

Les deux systèmes seront mis en vente ce mois-ci. Le prix du H2Wise sera de 400 dollars, tandis que celui du H2Wise+ sera de 666,70 dollars, installation comprise.