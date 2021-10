Microsoft annonce les fonctionnalités et les prix de Office 2021

Microsoft lance Office 2021 ce mardi 5 octobre, et la société détaille enfin les caractéristiques et les prix aujourd’hui. Office 2021 sera la prochaine version de la suite Office de Microsoft, conçue pour les entreprises et les consommateurs qui veulent éviter la version d’Office par abonnement.

L’entreprise a révélé qu’elle apportait de « nombreuses » fonctionnalités de collaboration de Microsoft 365 (pour les abonnés) à Office 2021, et qu’elle était prête à déployer les versions PC et Mac des principales applications Office dans un format sans abonnement pour l’année 2021.

Office Famille et Étudiant 2021 sera proposé au prix de 149,99 dollars et comprendra Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Microsoft Teams pour PC et Mac. Office Famille et Entreprise 2021 est proposé au prix de 249,99 dollars et comprendra tout ce qui se trouve dans la version Famille et Étudiant et Outlook pour PC et Mac, ainsi que les droits d’utilisation de toutes les applications Office à des fins professionnelles. Microsoft n’a pas encore confirmé les tarifs d’Office 2021 pour l’Europe.

Office 2021 comprendra les fonctions de collaboration que l’on trouve dans les versions Microsoft 365 d’Office, avec la co-création en temps réel, la prise en charge de OneDrive et même l’intégration de Microsoft Teams. Office 2021 comprendra également le nouveau design d’Office, avec une interface à ruban rafraîchie, des coins arrondis et une palette de couleurs neutres qui correspondent toutes aux changements d’interface utilisateur de Windows 11.

Microsoft ajoute également certaines fonctionnalités de Microsoft 365 à Office 2021, notamment des fonctions Excel modernes, des améliorations de PowerPoint, un meilleur encrage dans les applications Office et la prise en charge de la traduction d’Outlook.

Disponible avec Windows 11 le 5 octobre

La liste complète des nouveautés d’Office 2021 est également disponible auprès de Microsoft aujourd’hui. Des listes distinctes sont incluses pour Windows et pour macOS.

Office 2021 sera disponible le 5 octobre, en même temps que le lancement de Windows 11. Microsoft indique que Office 2021 est pris en charge sur Windows 11, Windows 10 et les trois versions les plus récentes de macOS. Office 2021 sera disponible à la vente dans les deux itérations « Famille et Étudiant » et « Famille et Entreprise » « chez les détaillants du monde entier » et sur la boutique Microsoft en ligne avec une date de sortie fixée au 5 octobre 2021.