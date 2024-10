Photoshop Elements et Premiere Elements 2025 : Adobe met l’IA au service de votre créativité

Adobe vient de dévoiler les nouvelles versions de ses logiciels phares de retouche photo et de montage vidéo : Photoshop Elements et Premiere Elements 2025.

Ces mises à jour annuelles, plus accessibles que les versions complètes incluses dans les abonnements Creative Cloud, offrent une multitude d’améliorations pour répondre aux besoins des créateurs d’aujourd’hui.

Photoshop Elements 2025, des nouveautés à base d’IA

L’une des nouveautés majeures de ces versions 2025 réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle. Photoshop Elements, par exemple, propose désormais un outil de suppression d’objets basé sur l’IA. Il suffit de brosser les éléments indésirables, comme des arbres ou des personnes, pour les faire disparaître de vos photos et remplacer le fond de manière transparente.

Outre cet outil de suppression, le nouveau filtre « Flou de profondeur » permet d’ajouter de la profondeur de champ à vos photos, en vous laissant définir avec précision le point focal, la plage focale et l’intensité du flou.

Des fonctionnalités inédites pour libérer votre créativité

Photoshop Elements 2025 vous permet enfin de modifier la couleur d’un objet, comme un vase, grâce à des outils de sélection automatique qui facilitent le processus. Il vous suffit de choisir l’élément à modifier et de sélectionner une nouvelle couleur.

Adobe va encore plus loin en vous permettant de combiner plusieurs images pour créer une toute nouvelle composition. Vous pouvez ainsi fusionner le sujet d’une photo avec l’arrière-plan d’une autre, tout en ajoutant des éléments spécifiques provenant d’autres images.

De nouvelles actions rapides permettent de « créer une sensation de mouvement de caméra », d’ajouter des étincelles animées, de créer un cœur clignotant ou d’animer un cadre. Les deux applications proposent également de nouveaux arrière-plans texturés intégrés pour créer des œuvres amusantes et faciles à partager.

La nouvelle application mobile compagnon pour Photoshop Elements 2025 est disponible en version bêta, offrant un sous-ensemble des fonctionnalités de sa version de bureau. Vous pouvez l’utiliser pour créer des superpositions de motifs, appliquer des modifications telles que le recadrage, le redressement et la suppression de l’arrière-plan, ajuster rapidement la lumière, la couleur et les effets en faisant glisser des curseurs et en cliquant sur des options, partager sur les réseaux sociaux avec des codes QR, etc.

Premiere Elements 2025 : un montage vidéo simplifié et enrichi

Du côté de la vidéo, Premiere Elements 2025 propose une timeline simplifiée pour un montage plus rapide. Vos pistes vidéo sont désormais regroupées séparément des pistes audio, qui sont également regroupées, et vous pouvez verrouiller des pistes individuelles pour éviter les modifications ou les erreurs indésirables. La nouvelle timeline facilite la navigation et vous permet d’accéder à vos options de montage les plus fréquemment utilisées dans le nouveau menu Outils rapides.

Vous trouverez de nouveaux modèles de titres qui vous permettent de modifier l’alignement du texte, la taille, la direction, la couleur, l’espacement, etc. Et si vous ne les aimez pas, vous pouvez désormais accéder à des modèles de titres vidéo gratuits créés par des professionnels de la vidéo sur Adobe Stock, désormais disponibles dans Premiere Elements.

Parmi les autres nouveautés, citons les tables de correspondance des couleurs (LUT) qui permettent de modifier l’aspect et la convivialité de vos séquences en un clic. Vous pouvez choisir parmi les préréglages intégrés ou importer vos propres LUT pour un contrôle ultime.

Un contrôle précis des couleurs et une exportation simplifiée

Lorsque vous jouez avec la couleur, vous voulez garder certaines parties de vos séquences intactes, comme les nuages ou la neige. Dites bonjour au nouvel outil Balance des blancs qui fait exactement cela !

De plus, les nouvelles courbes de correction des couleurs vous permettent de modifier la couleur et la luminosité avec précision. Enfin, l’exportation de vidéos est plus facile grâce à la possibilité d’exporter un seul clip vers plusieurs destinations à la fois. Vous remarquerez également un nouveau navigateur multimédia lors de l’importation et de la navigation dans les clips.

Disponibilité et configuration requise

Photoshop et Premiere Elements 2025 sont disponibles pour macOS et Windows. Votre PC doit utiliser au moins une puce Intel de 6e génération ou un processeur AMD équivalent avec prise en charge de SSE4.2 et 8 Go de RAM, des versions 64 bits de Windows 10 (version 22H2) ou Windows 11 (version 23H2), et 9 Go d’espace de stockage disponible. Sur le front Mac, vous avez besoin d’une puce Intel de 6e génération ou plus récente ou du processeur Apple Silicon M1 ou plus récent avec au moins 8 Go de RAM et 10 Go d’espace de stockage disponible. Les deux applications sont entièrement optimisées pour la puce M3 d’Apple pour les meilleures performances.

Vous pouvez télécharger Photoshop Elements 2025 et Premiere Elements 2025 via le site Web d’Adobe. Les applications nécessitent une connexion Internet pour l’activation du produit et le téléchargement de contenu supplémentaire.