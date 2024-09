Samsung dépose plus de 40 brevets pour ses batteries solides : la concurrence est prévenue !

Samsung Electro-Mechanics fait actuellement des essais sur une nouvelle batterie entièrement solide destinée aux appareils portables. Contrairement aux batteries lithium-ion actuelles, les batteries à semi-conducteurs n’ont pas besoin d’électrolytes liquides, ce qui les rend plus compactes et sûres.

Avec une densité énergétique de 200 Wh/L, cette batterie solide dépasse non seulement la densité des batteries lithium-ion, mais elle affiche également la densité la plus élevée du marché. L’unité Electro-Mechanics de Samsung travaille 3 trois ans sur cette technologie et a créé un prototype actuellement en phase de test auprès de clients.

Samsung prévoit de lancer la production de masse de cette batterie solide en 2026. Conçue pour les appareils portables, elle pourrait faire ses débuts sur la Galaxy Watch 9 la même année. Cette même batterie pourrait également alimenter d’autres appareils Samsung, tels que les Galaxy Buds et la Galaxy Ring.

Les batteries à semi-conducteurs sont moins susceptibles de surchauffer, ce qui représente une amélioration considérable en matière de sécurité. Elles ont également une durée de vie plus longue et une densité énergétique plus élevée.

Des avantages indéniables pour les appareils portables

Un autre avantage des batteries solides est qu’elles peuvent être fabriquées dans différentes formes, ce qui est particulièrement utile pour les petits appareils portables. Samsung cherche à protéger son avance sur les autres entreprises technologiques dans ce segment du marché des batteries, ayant déposé plus de 40 demandes de brevets liées aux batteries entièrement solides à base d’oxyde.

Les fabricants cherchent depuis longtemps à remplacer les batteries lithium-ion, et Samsung semble avoir trouvé une solution viable à seulement quelques années de la commercialisation. La batterie solide peut être produite dans des tailles allant de quelques millimètres à quelques centimètres, selon les besoins de chaque client. Samsung affirme qu’elle utilisera sa technologie de production de condensateurs céramiques multicouches, qui consiste à imprimer alternativement de fines couches de matériau puis à les empiler.

Les batteries à semi-conducteurs ont également une empreinte carbone plus faible, ce qui les rend plus respectueuses de l’environnement. Elles peuvent également fonctionner dans une plage de températures plus large. Cependant, tout n’est pas rose. La production de batteries solides est un peu plus coûteuse que celle des batteries lithium-ion.

Samsung, pionnier des batteries solides

Cela fait quatre ans que Samsung a présenté pour la première fois des batteries solides. L’entreprise a déjà créé de telles batteries pour les véhicules électriques, avec une autonomie de 965 km, une charge en seulement 9 minutes et une durée de vie de 20 ans.

Samsung semble être sur le point de révolutionner le marché des batteries pour appareils portables avec sa nouvelle technologie de batterie solide. Plus sûres, plus durables, plus performantes et plus écologiques, ces batteries pourraient bien marquer un tournant dans l’industrie. Il ne reste plus qu’à attendre 2026 pour voir si elles tiennent toutes leurs promesses.