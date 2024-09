Android 15 : la fin du cauchemar des notifications obsolètes

Vous en avez assez de voir s’accumuler des notifications vieilles de plusieurs semaines sur votre smartphone Android ? Google a entendu vos plaintes et s’apprête à mettre fin à ce cauchemar avec Android 15.

La deuxième bêta d’Android 15 QPR1 introduit une nouveauté discrète mais ô combien utile : les notifications de plus de deux semaines ne déclencheront plus de sonnerie ni de vibration sur votre appareil. Seule l’icône de l’application ou du contact concerné sera affichée, vous permettant d’identifier l’origine de l’alerte sans être submergé par des informations obsolètes.

Cette fonctionnalité sera particulièrement appréciable lorsque vous rallumerez un appareil resté inactif pendant un certain temps. Finies les avalanches de notifications inutiles ! Seules les alertes récentes, de moins de deux semaines, seront affichées avec leur contenu.

Bien sûr, il est toujours possible de mettre son appareil en silencieux pour éviter les notifications indésirables, mais la nouvelle fonctionnalité de Google semble être une solution bien plus élégante pour lutter contre le spam de notifications. Il faudra toutefois attendre le lancement de la mise à jour pour évaluer son efficacité réelle.

D’autres nouveautés attendues sur les notifications dans Android 15

Google prévoit également de synchroniser la suppression des notifications entre vos différents appareils. Ainsi, une alerte non pertinente que vous avez déjà ignorée sur un appareil ne reviendra pas vous hanter sur les autres.

De plus, Google teste une fonctionnalité de « cooldown » des notifications, qui empêcherait les notifications successives envoyées dans un court laps de temps de faire sonner et vibrer votre appareil. La période de cooldown est relativement courte, et le volume des notifications revient à la normale après quelques minutes de silence, afin que vous ne manquiez rien d’important.

Un déploiement progressif

La mise à jour Android 15 est attendue pour octobre 2024, mais il se peut qu’elle ne soit pas disponible pour votre appareil avant début 2025. L’année prochaine, la mise à jour Android 16 pourrait encore améliorer la gestion des notifications en séparant les notifications et les paramètres rapides en deux panneaux distincts.

En résumé, Android 15 s’annonce comme une mise à jour bienvenue pour tous ceux qui souffrent de la surcharge de notifications. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Google prend des mesures concrètes pour rendre l’expérience utilisateur plus agréable et moins stressante.