Meta Quest 3S, lunettes AR Orion et IA : les nouveautés attendues au Meta Connect 2024

Meta organise sa conférence annuelle Meta Connect 2024 ce mois-ci et prévoit de présenter son dernier matériel de réalité augmentée et virtuelle, ainsi que d’éventuelles mises à jour de son IA.

L’événement est prévu pour les 25 et 26 septembre, avec des éléments en personne et des diffusions sur le web. À partir de 10 heures, heure du Pacifique, les participants pourront prendre part à la conférence de deux jours, soit sur place, soit virtuellement par l’intermédiaire de Facebook et d’Horizon Worlds.

Plusieurs sessions sont prévues, avec des présentations de technologies et des intervenants tels que le PDG Mark Zuckerberg.

Voici un aperçu de ce qui vous attend.

Meta Quest 3S

Il semble que Meta n’annoncera pas d’onéreux nouveau casque VR lors de la conférence Connect. Cependant, au cours des derniers mois, la société basée dans la Silicon Valley prépare un casque abordable appelé Meta Quest 3S.

Alors que nous nous attendons à ce qu’il soit moins cher, probablement plus grand, un peu plus lourd et doté d’un écran à plus faible résolution — autant d’éléments destinés à réduire les coûts et à vous pousser vers le Quest 3 si vous pouvez vous le permettre, le Quest 3S devrait, selon les rumeurs, être au moins aussi puissant que son grand frère — il ne sera simplement pas aussi « bon ».

Le Quest 3S semble être plus une amélioration du Quest 2 qu’une version simplifiée du Quest 3. Il dispose de deux ensembles de trois caméras en façade, disposées dans un motif triangulaire plutôt mignon de chaque côté. Selon les spéculations, ce bouton est destiné à activer le passthrough, supprimant ainsi le besoin du capteur latéral que les utilisateurs doivent doublement presser sur la Quest 3 pour activer cette fonctionnalité.

Meta Quest 3S et compatibilité avec les jeux

Le Quest 3S pourrait prendre en charge les jeux exclusifs à la Meta Quest 3, y compris les titres à venir comme Batman Arkham Shadow, ainsi que d’autres jeux exclusifs à la Quest 3 qui sortiront en 2024.

Alors que le Meta Quest 3 commence à 549,99 euros, le Meta Quest 3 s devrait faire chuter ce prix à 299 dollars.

Lunettes AR Orion

Les lunettes AR Orion seraient conçues pour offrir de véritables expériences AR visuelles avec des superpositions numériques qui se fondent parfaitement dans le monde réel, contrairement aux lunettes connectées Ray-Ban Stories de Meta, qui ont tendance à se concentrer sur les fonctions audio et de caméra.

Elles seraient équipées d’écrans holographiques, de microphones, de caméras et d’une intégration de l’IA, et qu’elles pourraient également être un appareil autonome.

Comme on le voit à l’arrière-plan d’une photo de Zuckerberg, et comme il l’a confirmé dans une certaine mesure, Orion ressemble à une épaisse paire de montures de hipster.

Andrew Bosworth, directeur technique de Meta et responsable de Reality Labs, a déclaré à The Verge que cette technologie était « la chose la plus avancée que nous ayons jamais produite en tant qu’espèce ». Dans une interview accordée au Blueprint Podcast, Mark Zuckerberg a ajouté : « Je pense que les lunettes vont être très importantes. Nous sommes presque prêts à montrer la version prototype des lunettes holographiques. Nous ne les vendrons pas à grande échelle ; nous nous concentrons sur la construction de la version grand public complète plutôt que sur la vente du prototype ».

Mark Zuckerberg parle des créateurs, du studio d’IA, des bracelets neuronaux, des lunettes holographiques connectées, de Picasso, etc.

Les premières lunettes AR grand public de Meta devraient sortir en 2027, selon une fuite de la feuille de route de Meta. Il est probable qu’un dispositif conceptuel soit présenté dans le courant de l’année.

Les lunettes Ray-Ban de Meta

Bien que les lunettes Ray-Ban de Meta ne soient pas parfaites, car leur fonction d’intelligence artificielle n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et au Canada, elles ouvrent la voie dans l’écosystème des lunettes intelligentes.

Le 17 septembre, EssilorLuxottica, propriétaire des lunettes Ray-Ban, a annoncé la poursuite de son partenariat pour la production de ces lunettes intelligentes. Cela signifie que Meta pourrait bientôt fournir une mise à jour sur ses Ray-Bans, bien que des rapports récents indiquent que Google a également été en pourparlers avec le géant mondial de la lunetterie. Quoi qu’il en soit, Meta est probablement désireuse de mettre en évidence ses intégrations de chatbot d’IA dans les Ray-Bans et Orion.

Nous pourrions enfin assister à un déploiement de ses fonctionnalités d’IA dans un plus grand nombre de pays, alors attendez-vous à de nouvelles expériences d’assistant de chatbot.

La feuille de route divulguée révèle que l’entreprise prévoit de lancer une nouvelle paire de lunettes connectées Ray-Ban l’année prochaine, avec un petit écran intégré en plus de la caméra, du haut-parleur et du microphone existants.

Plus d’IA Meta

Meta a étendu sa plateforme d’IA à d’autres appareils tout au long de l’année, notamment avec le lancement de Meta AI sur la gamme Quest à la fin du mois de juillet et son intégration antérieure dans les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Étant donné que la plateforme peut être injectée dans les produits clés de Meta, tels que Facebook et Instagram, on s’attend à ce que Connect comporte de nouvelles annonces sur la façon dont l’IA de Meta peut aider à combler les lacunes entre iOS, Android, Windows et d’autres plateformes.

L’entreprise pourrait également mettre en avant les améliorations apportées par son grand modèle de langage (LLM) Llama 3.1, qui se positionne comme une alternative open source aux LLM de Google et d’OpenAI. Llama 3.1 promet des avancées majeures en matière de traduction, de mathématiques et de connaissances générales.

Les chatbots restent au cœur du plan de Meta en matière d’IA. L’entreprise avait déjà présenté des personnages générés par l’IA ressemblant à Snoop Dogg et Paris Hilton. Cependant, les versions célèbres ont été abandonnées un an seulement après leur lancement. Les avatars de Kendall Jenner et de Tom Brady ont tous été supprimés après avoir échoué auprès des utilisateurs. « Nous avons beaucoup appris en construisant ces avatars et Meta AI pour comprendre comment les gens peuvent utiliser les IA pour se connecter et créer de manière unique », a déclaré un porte-parole de Meta aux médias en août.

Malgré cela, Meta devrait poursuivre cette tendance en permettant aux utilisateurs de créer des versions d’IA personnalisées d’eux-mêmes et des chatbots personnalisés, malgré les risques potentiels de désinformation associés à une personnalisation aussi libre.