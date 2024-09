Synchronisation des notifications : Android 15 s’inspire d’Apple pour un écosystème plus connecté

Le débat entre Apple et Android a toujours impliqué le terme « écosystème » et c’est toujours quelque chose dans lequel Apple est en tête par rapport à Android. Si l’écosystème d’appareils Pixel s’est considérablement amélioré, il manque encore de fonctionnalités pour relier l’ensemble du paysage.

Pour y remédier, Google a récemment introduit le Wi-Fi et le partage d’appels vidéo via Cross Platform Services. Et il semble qu’une autre fonctionnalité intéressante renforcera encore son écosystème, puisque Google prévoit d’apporter Notification Sync à Android.

L’expert Android Mishaal Rahman via Android Authority a repéré une chaîne « sync_across_devices_title » avec la valeur « sync across devices » dans la dernière mise à jour Android 15 QPR 1 Beta 2. Cela suggère que Google se prépare à ajouter une fonctionnalité Sync across devices à la suite Cross-Platform Services d’Android. Cette fonctionnalité devrait faciliter la synchronisation et la gestion des notifications si vous possédez plusieurs appareils Android.

L’option apparaîtra dans les paramètres de notification. Mishaal suggère qu’il ne s’agit pas d’une fonctionnalité exclusive au Pixel, car elle apparaît dans une classe appelée « SyncAcrossDevicesPreferenceController », une classe sous com.android.settings . Cette classe appartient à AOSP plutôt qu’à la classe com.google.android.settings des Pixels.

Il existe déjà quelques fonctionnalités dans la section Services inter-appareils. Elle se trouve dans Paramètres > Google > Appareils et partage > Services inter-appareils. L’option de synchronisation des notifications pourrait donc bientôt apparaître dans la même section. Cette option est actuellement facultative, mais nous espérons que Google la rendra active par défaut à l’avenir.

Une fonctionnalité active uniquement dans Android 15 QPR 1 Beta 2

D’autres rapports suggèrent également que Google pourrait ajouter Quick Share à la page de partage inter-appareils. Cela permettrait aux utilisateurs de modifier la visibilité de l’appareil sur tous les appareils qu’ils possèdent à partir d’un seul appareil.

C’est un plaisir de voir les Pixel bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités de l’écosystème. Et, c’est une excellente nouvelle que Google n’ait pas abandonné le développement de ces fonctionnalités pour tous les appareils Android. Les fonctionnalités actuelles combinées à celles à venir devraient rendre Android beaucoup plus amusant et facile à utiliser si vous possédez plusieurs appareils.