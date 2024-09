Apple corrigera le tir : l’iPhone 17 adoptera enfin le taux de rafraîchissement 120 Hz

L’iPhone 16 est à peine sorti qu’on parle déjà de son successeur. Et bonne nouvelle pour les fans de la marque à la pomme : l’iPhone 17 pourrait enfin corriger l’un des plus grands défauts des modèles d’entrée de gamme.

Si l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus ont séduit par leurs nouvelles couleurs et leur design de caméra arrière repensé, beaucoup ont été déçus par leur taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Une véritable anomalie pour Apple, surtout quand on sait que la série iPhone Pro, y compris le nouvel iPhone 16 Pro, offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Mais selon MacRumors, la gamme d’iPhone 17 de l’année prochaine devrait enfin adopter un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur tous les modèles, y compris l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et le tout nouvel iPhone 17 Air.

Pour rappel, le taux de rafraîchissement d’un smartphone, mesuré en hertz (Hz), indique combien de fois le contenu de l’écran est actualisé par seconde. Un taux de rafraîchissement plus élevé se traduit par des visuels plus fluides et plus réactifs, notamment pour les jeux ou le défilement de contenu.

Fluidité et réactivité accrues de l’iPhone 17

Malgré les améliorations constantes apportées à sa gamme d’iPhone standard, Apple s’était obstinée à conserver un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour ces modèles. Depuis le lancement de l’iPhone 13 Pro en 2021, tous les modèles Pro bénéficient d’un écran ProMotion 120 Hz bien plus performant.

Si cette information se confirme, la décision d’Apple d’inclure un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur tous les iPhone en 2025 sera sans aucun doute très bien accueillie et mettra fin à une critique majeure à l’encontre de la gamme.

Cette avancée technologique devrait considérablement améliorer l’expérience utilisateur sur les modèles d’entrée de gamme, offrant une fluidité et une réactivité comparables à celles des modèles Pro. Une belle promesse pour l’avenir de l’iPhone !