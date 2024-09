Instagram : retour en arrière avec 38 nouveaux stickers vintage !

Instagram réveille notre fibre nostalgique en ajoutant 38 nouveaux stickers vintage à sa collection pour Stories et Reels. Ce retour aux sources promet d’apporter une touche de charme et de familiarité à vos contenus.

Parmi les nouvelles additions, on retrouve des icônes intemporelles comme les cœurs, parfaits pour exprimer de l’amour ou de l’appréciation, ou encore des stickers représentant les jours de la semaine, idéaux pour contextualiser vos publications ou créer une ambiance particulière. Ces stickers, à la fois simples et polyvalents, s’adaptent à une multitude de thèmes et de récits, offrant aux utilisateurs une palette d’expression encore plus riche.

Ce retour des stickers classiques témoigne de l’attention que Instagram porte à sa communauté. Nombreux étaient ceux qui regrettaient leur disparition, et leur réintroduction démontre une volonté de satisfaire les utilisateurs en leur offrant une variété d’outils créatifs.

De nouvelles fonctionnalités pour les jeunes et les joueurs

En parallèle, Instagram a récemment lancé les « Comptes Ados », offrant une protection renforcée aux jeunes utilisateurs tout en leur permettant d’accéder aux fonctionnalités populaires de la plateforme. Ces comptes introduisent une fonction de « limite quotidienne » et encouragent les adolescents à faire une pause après une heure de navigation.

Enfin, Instagram met en lumière l’une de ses pépites cachées, « Emoji pong ». Cette fonctionnalité interactive permet aux utilisateurs de défier leurs amis dans une partie de pong en leur envoyant simplement un emoji par message privé et en tapant dessus.

Instagram, une plateforme en constante évolution

Ces mises à jour témoignent de la volonté d’Instagram de rester une plateforme dynamique et attrayante pour tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leurs centres d’intérêt. Les nouveaux stickers vintage, les comptes ados et l’emoji pong offrent de nouvelles façons de s’exprimer, de se connecter et de s’amuser sur la plateforme.

Alors, prêts à pimenter vos Stories et Reels avec une touche rétro ?