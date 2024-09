Instagram lutte contre les contenus inappropriés et l’excès de temps d’écran chez les jeunes

L’inquiétude des parents face à l’activité en ligne de leurs enfants, notamment sur les réseaux sociaux, est légitime. Instagram a pris conscience de cette problématique et a mis en place des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs.

En effet, Instagram lance une série de nouvelles fonctionnalités visant à protéger les adolescents sur sa plateforme. Il s’agit d’un véritable bouclier numérique, protégeant les jeunes utilisateurs des messages indésirables, des contenus inappropriés et d’un temps d’écran excessif.

Baptisée « Comptes Ados », cette initiative consiste en de nouvelles fonctionnalités et paramètres par défaut pour l’application Instagram, spécifiquement conçus pour protéger les adolescents de moins de 16 ans. Meta avait déjà mis en place des restrictions pour les comptes adolescents sur Instagram et Facebook en début d’année, mais l’entreprise va encore plus loin avec une approche plus complète.

Les Comptes Ados limitent automatiquement qui peut envoyer des messages aux adolescents de moins de 16 ans, garantissant que seules les personnes qu’ils suivent ou avec lesquelles ils sont déjà connectés peuvent les contacter. C’est comme un videur numérique qui empêche les étrangers d’entrer dans leurs DM.

Les parents peuvent désormais surveiller avec qui leurs adolescents échangent des messages, mais ils ne pourront pas lire les conversations elles-mêmes. C’est un bon compromis de la part de Meta, permettant aux adolescents de conserver une certaine intimité tout en rassurant les parents. Bien que cela ne donne pas un accès total, cela permet aux parents de jeter un coup d’œil à l’activité en ligne de leurs enfants.

Gestion du temps d’écran sur Instagram

Pour aider les adolescents à trouver un équilibre, Instagram introduit une fonctionnalité de « Limite quotidienne ». Après une heure de défilement, l’application incitera doucement les adolescents à faire une pause.

De plus, il existe également un nouveau « Mode Sommeil » pour aider les adolescents à bien dormir. Il arrête automatiquement les notifications après 22 heures et avant 7 heures du matin, afin que les adolescents puissent se coucher sans se soucier des derniers mèmes.

Ces fonctionnalités sont très similaires à ce que les smartphones proposent déjà dans leurs contrôles parentaux et de bien-être, mais il est agréable de les voir directement intégrées dans une application de réseaux sociaux. Bien sûr, cela n’est pas arrivé par pure bonté de la part des entreprises comme Meta. Ces changements sont le résultat de pressions intenses exercées sur ces entreprises par les systèmes juridiques du monde entier.

Lutte contre les contenus sensibles

Instagram renforce également ses contrôles de contenu pour les comptes adolescents. Cela signifie moins de risques de tomber sur des publications inappropriées ou des comptes douteux dans les sections Explorer et Reels. C’est comme une paire de lunettes de soleil numériques qui bloque les mauvaises choses.

Cependant, l’efficacité de ce filtre reste à prouver, car il existe souvent des failles qui peuvent être exploitées. Nous devrons donc attendre de voir si des problèmes surgissent et comment Instagram les résoudra.

Ce que les parents doivent savoir

Les nouveaux comptes de personnes de moins de 16 ans seront automatiquement des Comptes Ados et seront dotés de tous les nouveaux paramètres de confidentialité et de sécurité par défaut. Meta lancera les Comptes Ados aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie dans 2 mois, tandis que l’UE les recevra d’ici la fin de cette année. Le déploiement mondial devrait commencer en 2025.

Tout changement qu’un adolescent de 16 ans ou moins souhaite apporter à l’un de ces paramètres nécessitera qu’il ajoute un parent et obtienne l’approbation de ce dernier. Les personnes de plus de 16 ans pourront ajuster les paramètres elles-mêmes, à moins que leur compte ne soit toujours supervisé. En outre, Instagram met en œuvre davantage de processus de vérification de l’âge et « développe une technologie pour trouver de manière proactive les comptes appartenant à des adolescents ».

Si vous êtes un adolescent ou un parent d’adolescent, soyez assuré que Instagram prend des mesures pour rendre la plateforme plus sûre pour tout le monde. Une version des Comptes Ados sera également déployée sur les autres plateformes de réseaux sociaux de Meta l’année prochaine.