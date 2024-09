Plex se réinvente : vers des apps dédiées pour une expérience plus personnalisée

La solution tout-en-un pour gérer vos films, séries TV, photos, musiques et bien plus encore, Plex, s’adapte aux besoins de ses utilisateurs en annonçant la scission de son application principale en plusieurs applications compagnons dédiées. Cette décision stratégique vise à optimiser le développement et à offrir une expérience utilisateur plus fluide et personnalisée.

Plex Photos : la première application compagnon dédiée

Plex lance la bêta ouverte de Plex Photos, une application dédiée à la gestion de vos photos et vidéos. Elle offre des fonctionnalités analogues à celles déjà présentes dans l’application Plex actuelle, telles que la synchronisation de vos médias sur un serveur Plex et la navigation dans une galerie.

Plex Photos se positionne ainsi comme une alternative intéressante à Google Photos ou à l’application Photos d’Apple, avec l’avantage de stocker toutes vos données sur votre propre serveur, garantissant ainsi une meilleure maîtrise de votre vie privée.

Des applications spécialisées pour répondre aux besoins spécifiques

Plex explique que les applications compagnons comme Plexamp et Plex Photos permettent de proposer des fonctionnalités et des améliorations spécifiques, adaptées aux besoins des passionnés de musique et de photographie. Plexamp, par exemple, propose des mix, des visualiseurs et des capacités d’écoute hors ligne pour améliorer l’expérience d’écoute musicale. De même, Plex Photos intégrera des fonctionnalités telles que la recherche améliorée, la diffusion sur téléviseurs et une intégration transparente avec votre bibliothèque Plex Media Server existante.

Un déploiement progressif

La version bêta de Plex Photos devrait se terminer au quatrième trimestre 2024, avec davantage de fonctionnalités et de modifications basées sur les commentaires des utilisateurs. Par la suite, Plex commencera à supprimer progressivement la prise en charge de la lecture de musique et de la gestion des photos dans l’application principale.

L’année prochaine, Plex prévoit d’étendre l’application Photos à d’autres plateformes et de supprimer complètement les photos et la musique de l’application Plex principale.

Essayez dès maintenant Plex Photos

Vous pouvez d’ores et déjà tester la nouvelle application Plex Photos sur Android ou iOS. Plexamp est déjà disponible sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux, et il existe une version « headless » pour la lecture à distance sur les appareils Raspberry Pi.

Avec cette nouvelle stratégie, Plex réaffirme son engagement à offrir une expérience utilisateur optimale, en proposant des applications spécialisées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque type de média. Une évolution qui promet de simplifier la gestion de vos contenus multimédias et de vous offrir une expérience encore plus agréable.