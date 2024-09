OxygenOS 15 : OnePlus s’inspire d’iOS pour une interface plus épurée

La très attendue mise à jour de OnePlus, OxygenOS 15, pourrait bien arriver plus tard cette année. Cependant, selon de nouvelles informations, l’expérience OxygenOS ne sera plus la même, pour le meilleur ou pour le pire.

SmartPrix a eu un aperçu exclusif de la version bêta d’OxygenOS 15. Il semblerait que OnePlus s’inspire fortement d’iOS et de HyperOS pour cette nouvelle itération.

Le Centre de contrôle (ou Paramètres rapides) sera entièrement repensé, avec une séparation claire entre les notifications et les paramètres rapides. Un glissement vers le bas depuis le coin supérieur droit affichera le Centre de contrôle, tandis qu’un glissement depuis le coin supérieur gauche fera apparaître les notifications, à la manière d’iOS et HyperOS. Cette séparation rendra l’interface utilisateur plus claire et moins encombrée. Toutefois, il sera possible de revenir à l’ancienne configuration si vous le souhaitez.

Le nouveau Centre de contrôle permettra également de réorganiser les tuiles à votre guise. De plus, l’écran de verrouillage sera personnalisable, avec la possibilité de modifier la taille, la position et la couleur de l’horloge, et même d’appliquer un effet de profondeur pour un rendu 3D.

OxygenOS 15 va se vanter de fonctionnalités empruntées à iOS

Le panneau d’accès au volume, récemment introduit sur OxygenOS, évoluera également. Comme sur iOS, le curseur de volume se réduira à un panneau plus étroit après une seconde pression. Les Live Photos feront leur apparition, permettant de donner vie à vos souvenirs en ajoutant un peu de mouvement aux photos, à la manière des Live Photos d’iOS ou du mode Mouvement des Pixel.

La fonctionnalité Fluid Cloud, similaire à Dynamic Island sur iOS, sera également intégrée à l’encoche de l’écran, pour une expérience plus harmonieuse.

Enfin, l’easter egg « Never Settle » de OnePlus fait son retour. En tapant 1+ dans l’application calculatrice préinstallée et en appuyant sur égal, vous pourrez voir l’animation Never Settle.

Bêta d’OxygenOS 15 attendue prochainement

J’espère découvrir d’autres nouveautés dans OxygenOS 15. La bonne nouvelle est que la bêta d’OxygenOS 15 devrait arriver prochainement, peut-être même dès la fin du mois ou en octobre. Alors, utilisateurs d’OxygenOS, restez à l’affût !

Ce changement d’orientation vers une interface inspirée d’iOS pourrait susciter des réactions mitigées parmi les utilisateurs d’OxygenOS. Certains apprécieront sans doute la simplification et la clarté de l’interface, tandis que d’autres regretteront peut-être la perte d’identité d’OxygenOS.

Quoi qu’il en soit, cette évolution montre la volonté de OnePlus de s’adapter aux tendances du marché et d’offrir une expérience utilisateur toujours plus intuitive et agréable.