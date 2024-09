Réparer son Huawei Mate XT : un luxe réservé à quelques privilégiés ?

Huawei repousse les limites de la technologie avec le Mate XT, le premier smartphone au monde à se plier en trois. Ce bijou technologique offre une polyvalence inégalée, se transformant en un clin d’œil d’un smartphone classique à un grand écran pliable, voire une tablette complète. Mais cette prouesse a un coût, et pas seulement à l’achat.

En Chine, le Mate XT est commercialisé à partir de 2 810 euros pour la version de base (16 Go de RAM et 256 Go de stockage). La version haut de gamme, avec 1 To de stockage, atteint même les 3 370 euros. Un prix conséquent, mais qui reflète la technologie de pointe embarquée.

Les smartphones pliables sont généralement considérés comme les appareils les plus fragiles du marché. Les utilisateurs restent souvent préoccupés par l’écran, la charnière et les pièces de l’appareil photo du modèle pliable. Malgré les excellentes mises à niveau et solutions technologiques, les utilisateurs restent inquiets pour leurs smartphones portables pliables. Ainsi, Huawei a ouvert la liste des prix des pièces de rechange et des réparations immédiatement après le lancement du Mate XT pour garantir une expérience après-vente fiable.

Les réparations du Mate XT font grincer des dents

Le véritable choc survient lorsque l’on découvre les coûts de réparation potentiels. Remplacer le grand écran pliable coûterait environ 1 125 euros, en supposant que vous acceptiez de laisser Huawei recycler gratuitement l’écran endommagé. Et si vous souhaitez conserver l’écran défectueux, il faudra débourser près de 1 375 euros. À titre de comparaison, ce montant suffirait à acheter un Galaxy Z Flip 6 neuf.

Le remplacement de la carte mère est encore plus onéreux, pouvant atteindre 1 500 euros pour la version 1 To. Les autres composants semblent presque abordables en comparaison : une nouvelle batterie coûte environ 70 euros, tandis que les réparations de la caméra varient entre 37 et 105 euros selon le module.

Un engouement malgré tout

Malgré son prix élevé, le Mate XT suscite un vif intérêt en Chine. Huawei aurait déjà enregistré 2,8 millions de précommandes, avant même l’annonce officielle du prix. Pour les consommateurs européens, il faudra se tourner vers les importateurs, car Huawei ne prévoit pas de commercialiser le Mate XT en dehors de la Chine pour le moment.

Le Huawei Mate XT incarne l’avenir des smartphones pliables, mais son prix et ses coûts de réparation élevés pourraient en limiter l’accès au grand public. Reste à voir si cette technologie se démocratisera à l’avenir, permettant à chacun de profiter de cette flexibilité inédite.