Claude Enterprise : Anthropic lance une puissante alternative à ChatGPT Enterprise

Société spécialisée dans les logiciels et l’intelligence artificielle (IA), Anthropic, lance Claude Enterprise, un service haut de gamme destiné à concurrencer les chatbots. Il s’agit de la première nouveauté majeure de l’entreprise depuis les débuts des chatbots en 2023.

Claude Enterprise offrira une « fenêtre contextuelle élargie de 500K, une plus grande capacité d’utilisation et une intégration native de GitHub », a déclaré Anthropic dans un communiqué. Cela est soutenu par des fonctions de sécurité au niveau de l’entreprise pour garder les données et le travail des utilisateurs en sécurité.

La forme d’abonnement mise à jour de son outil Claude est destinée à rivaliser avec la solution professionnelle d’OpenAI, ChatGPT Enterprise. Celle-ci est déjà sur le marché, avec des abonnements de groupe disponibles via le plan ChatGPT Team.

Alors que Claude Teams aide les petites entreprises à utiliser plus efficacement leurs données, Claude Enterprise permettra aux entreprises de télécharger leurs fichiers en toute sécurité dans le cloud de l’IA, puis d’utiliser Claude pour analyser ces données, agir en tant qu’assistant IA interne à l’entreprise, répondre à des questions ou générer des images et des graphiques. GitLab, Midjourney, North Highland Consulting, Menlo Ventures et Sourcegraph ont tous participé au test bêta du nouveau service et se seraient également abonnés à Claude Enterprise.

Pour les grandes équipes et les grands projets

Le communiqué de presse d’Anthropic annonçant Claude Enterprise indique qu’il s’appuiera sur le plan Claude Team déjà proposé. Claude Enterprise est en fait un assistant IA à plus haut volume, permettant plus de messages avec Claude, une capacité de téléchargement en masse (de documents de 100 pages à 100 000 lignes de code) et l’intégration de GitHub, pour permettre aux « équipes d’ingénieurs de faire du brainstorming à côté de votre base de code, d’itérer sur de nouvelles fonctionnalités, d’embaucher des ingénieurs et de déboguer les problèmes ».

Anthropic a déclaré que Claude Enterprise ne sera pas formé à partir des données des clients, à l’instar de l’engagement d’OpenAI envers les équipes potentielles. Claude Enterprise utilisera également la fonction Artifacts de Claude pour aider les équipes qui travaillent sur des projets plus importants.

Anthropic n’a pas encore fixé de prix pour Claude Enterprise. TechCrunch s’est entretenu avec Scott White, chef de produit chez Anthropic, qui a confirmé que Claude Enterprise serait plus cher que les 30 dollars par mois que Claude Teams facture actuellement.