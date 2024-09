OPPO Find X8 : Premières fuites sur le design et le chipset Dimensity 9400

Le prochain smartphone phare de OPPO, le OPPO Find X8, pourrait être l’un des tout premiers à intégrer le chipset non encore annoncé Dimensity 9400 de MediaTek. Le lancement de ce modèle est attendu en Chine d’ici octobre, mais des zones d’ombre persistent quant à sa date de commercialisation et à son prix.

Bien que l’appareil n’ait pas encore été dévoilé officiellement, des photos réelles de le OPPO Find X8 ont récemment fait surface sur Weibo, le réseau social chinois, relayé par PlayfulDroid. Cependant, ces clichés montrent le smartphone entièrement protégé par une coque, ce qui empêche de voir clairement son design avant.

De plus, aucune image du dos de l’appareil n’a été publiée, laissant encore de nombreux mystères autour de son esthétique globale.

Fonctionnalités et innovations logicielles du Find X8

Selon Digital Chat Station, le Find X8 fonctionnera sous ColorOS 15, la dernière version de l’interface personnalisée de OPPO. Une des nouveautés attendues est une version améliorée de l’assistant vocal Xiao Bu, avec une fonctionnalité inédite de défilement vertical des pages. En ce qui concerne l’interface utilisateur, les modifications semblent mineures, mais une mise à jour intéressante concernerait la gestion des notifications, avec un système centré analogue à la Dynamic Island d’Apple. Hormis cette nouveauté, l’apparence des icônes resterait globalement inchangée.

Les précédentes rumeurs révèlent que le OPPO Find X8 serait équipé d’un grand écran OLED plat de 6,5 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui promet une expérience visuelle fluide et immersive.

L’appareil intégrerait également un capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran, ainsi qu’une imposante batterie de 5 600 mAh compatible avec la charge rapide filaire de 80W à 100W. Une option de charge sans fil serait également prévue, bien qu’aucune information officielle n’ait encore été confirmée à ce sujet.

Système photo et couleurs disponibles

Le OPPO Find X8 devrait se démarquer par son système de caméra de pointe. La configuration inclurait un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x. Ces caractéristiques font de l’appareil un sérieux concurrent sur le marché des smartphones haut de gamme, notamment pour les amateurs de photographie mobile.

En ce qui concerne les couleurs, le smartphone serait disponible en trois variantes : noir, bleu et blanc, offrant un choix élégant et moderne pour les utilisateurs.

En attendant l’annonce officielle, le OPPO Find X8 s’annonce déjà comme un puissant smartphone, avec des caractéristiques impressionnantes et une attention particulière portée à la photographie et aux fonctionnalités logicielles innovantes. Si les rumeurs se confirment, il pourrait devenir l’un des appareils les plus compétitifs de sa catégorie en 2024. Reste à découvrir à quel prix OPPO commercialisera ce nouveau modèle et quelle sera la réaction des consommateurs face à cette nouvelle proposition technologique.