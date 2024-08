OPPO Find X8 : Premier smartphone à intégrer les chipsets Snapdragon 8 Gen 4 et Dimensity 9400

L’automne s’annonce palpitant pour les amateurs de technologie mobile, avec les prochains lancements de deux des chipsets les plus puissants du marché : le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm et le Dimensity 9400 de MediaTek. Ces processeurs haut de gamme sont réservés aux smartphones phares, et OPPO semble bien décidé à être l’un des premiers fabricants à les intégrer dans ses nouveaux modèles Find X8.

Les prochains modèles OPPO Find X8, qui devraient être dévoilés d’ici la fin de l’année, marqueront une étape importante dans l’évolution des smartphones. Contrairement à d’autres fabricants qui optent généralement pour un seul chipset pour leurs modèles phares, OPPO va diversifier ses options en intégrant les deux nouveaux processeurs de MediaTek et Qualcomm dans sa gamme Find X8.

Selon le célèbre Digital Chat Station, le Find X8 et le Find X8 Pro seront équipés du processeur Dimensity 9400 de MediaTek, tandis que le Find X8 Ultra sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Cette approche permet à OPPO de maximiser les performances tout en offrant à ses utilisateurs le choix entre deux des meilleurs chipsets disponibles.

Au-delà des performances brutes, les trois modèles de la série OPPO Find X8 se distingueront par leurs spécifications techniques impressionnantes. Tous seront dotés d’un objectif périscope, une technologie de plus en plus prisée pour améliorer les capacités de zoom des smartphones. De plus, ils embarqueront la Glacier Battery, une innovation introduite pour la première fois avec le OnePlus Ace 3 Pro, qui promet une gestion thermique et une autonomie optimisées.

Côté écran, les précédents rapports indiquent que les Find X8 et Find X8 Pro disposeront d’écrans 1260p, tandis que le Find X8 Ultra sera équipé d’un écran Quad HD+ pour une expérience visuelle exceptionnelle. Ces dalles offriront une qualité d’affichage inégalée, idéale pour les amateurs de multimédia et de jeux sur mobile.

Design et options de couleur du OPPO Find X8

Sur le plan du design, OPPO continuera de miser sur des finitions premium. Contrairement à la série X7 qui proposait des options en simili-cuir, les nouveaux modèles Find X8 seront tous dotés de panneaux arrière en verre, conférant une esthétique moderne et élégante. Les coloris disponibles varieront également : les Find X8 et X8 Ultra seront proposés en noir, bleu, rose et blanc, tandis que le Find X8 Pro sera disponible en noir, bleu et blanc uniquement.

Les OPPO Find X8, Find X8 Pro et Find X8 Ultra devraient être officiellement présentés en Chine dès le mois d’octobre, avec une disponibilité mondiale peu de temps après. Avec ces nouveaux modèles, OPPO semble bien positionné pour rivaliser avec les autres géants du marché, en offrant une combinaison unique de puissance, de technologie de pointe et de design soigné. Ces smartphones sont très attendus et pourraient bien définir de nouvelles normes pour les téléphones haut de gamme de la prochaine génération.