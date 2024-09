Galaxy S24 FE : Un smartphone abordable avec une hausse de prix imminente ?

Samsung est sur le point de dévoiler son prochain modèle de la gamme Fan Edition, le Galaxy S24 FE, et les fuites récentes laissent peu de place au doute quant à son arrivée imminente, probablement dès le mois prochain. Cependant, une nouvelle information attire l’attention : une possible augmentation du prix pour ce smartphone censé être « abordable ».

Si vous espériez que le Galaxy S24 FE conserve le tarif du précédent modèle, vous risquez d’être déçu. Un rapport en provenance d’Allemagne indique que le Galaxy S24 FE pourrait voir son prix augmenter de près de 100 €. Cela placerait le Galaxy S24 FE à 799 euros, contre 699 euros pour le Galaxy S23 FE lors de son lancement.

Ce qui est frustrant pour les utilisateurs, c’est que cette hausse de prix ne semble pas s’accompagner d’une augmentation des spécifications de base. En effet, selon les fuites, le Galaxy S24 FE proposerait toujours 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, malgré le surcoût.

Batterie et recharge : aucune nouveauté majeure pour le Galaxy S24 FE

Concernant l’autonomie, le Galaxy S24 FE devrait conserver la même capacité de batterie que son prédécesseur, avec une recharge rapide de 25 W, une caractéristique déjà présente sur le S23 FE. Cela pourrait être perçu comme une déception pour ceux qui espéraient une amélioration dans ce domaine, surtout à l’ère des recharges ultra-rapides proposées par certains concurrents.

L’un des points clés des smartphones aujourd’hui reste la photo, mais ici encore, il semble que Samsung ait opté pour la continuité plutôt que l’innovation. Le Galaxy S24 FE devrait embarquer une configuration à triple capteur : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Cette configuration est la même que celle du modèle précédent, sans nouvelles améliorations annoncées.

Les atouts du Galaxy S24 FE

Malgré ces éléments, le Galaxy S24 FE pourrait tout de même offrir quelques nouveautés intéressantes qui justifieraient, en partie, la hausse de prix. L’écran passerait à 6,7 pouces, une augmentation notable par rapport aux 6,4 pouces du Galaxy S23 FE, ce qui en ferait le plus grand écran jamais vu sur un modèle Fan Edition de Samsung. Ce grand écran pourrait séduire les amateurs de multimédia et de jeux sur smartphone.

Autre amélioration majeure, le Galaxy S24 FE devrait être équipé des mêmes processeurs que ceux de la gamme Galaxy S24, à savoir le Snapdragon 8 Gen 3 ou le Exynos 2400, selon les régions (le Exynos en France). Cela représente un bond en avant, puisque le Galaxy S23 FE était équipé de puces déjà vieillissantes lors de son lancement. Cependant, des rumeurs suggèrent que Samsung pourrait légèrement ajuster la fréquence des processeurs sur la version Exynos, avec un léger ralentissement par rapport aux modèles standards du Galaxy S24.

Des couleurs variées pour le Galaxy S24 FE

Le design du Galaxy S24 FE, quant à lui, ne devrait pas trop surprendre. Toutefois, Samsung proposerait plusieurs options de couleur, notamment le Bleu, le Graphite, le Vert, le Jaune et le Blanc, offrant ainsi aux consommateurs plus de choix pour personnaliser leur appareil.

Le Galaxy S24 FE semble s’annoncer comme une option solide pour ceux qui souhaitent un smartphone de la gamme Galaxy S sans payer le prix fort des modèles premium. Cependant, si la hausse de prix se confirme, ce modèle « abordable » se rapproche des tarifs des modèles phares, comme le Galaxy S24, qui commence à 799,99 euros. Il sera donc intéressant de voir comment Samsung justifiera cette stratégie tarifaire et si les améliorations proposées suffiront à convaincre les utilisateurs.

En résumé, bien que le Galaxy S24 FE semble prometteur, la hausse de prix pourrait faire réfléchir certains acheteurs à deux fois avant de se lancer dans l’achat. Il faudra attendre l’annonce officielle pour connaître les détails finaux et voir si ce modèle répond aux attentes des utilisateurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix.