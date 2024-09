Comment regarder l’événement Apple dédié à l’iPhone 16 ?

Apple s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone 16 ce lundi 9 septembre 2024. L’invitation officielle est accompagnée du slogan « It’s Glowtime », sous un logo Apple enveloppé d’une lueur multicolore qui pourrait faire référence à Apple Intelligence ou à Siri, plus puissant. Ce sera l’un des plus grands événements Apple où nous pourrons enfin voir les iPhone IA tant attendus.

Vous êtes impatient de découvrir le nouvel iPhone 16 ? Lisez la suite pour savoir quand, où et comment regarder en direct l’événement de lancement de l’iPhone 16.

Comment regarder la keynote de l’iPhone 16 ?

La cérémonie de lancement de l’iPhone 16 se déroulera au Steve Jobs Theatre de l’Apple Park. Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’être sur place pour assister au lancement de l’iPhone 16, car l’événement sera retransmis en direct.

Le lien YouTube officiel d’Apple pour l’événement de septembre est déjà en ligne. Vous pouvez cliquer sur le bouton « M’avertir » pour recevoir un rappel lorsque l’événement est sur le point de commencer. Vous pouvez également regarder l’événement « It’s Glowtime » en direct sur le site Web d’Apple. L’application TV sur l’Apple TV 4K, le Mac, l’iPhone et l’iPad diffusera également le flux en direct.

Heure du lancement de l’iPhone 16

L’événement de lancement de l’iPhone 16 d’Apple débutera à 10 heures, heure du Pacifique, ce lundi 9 septembre. Cela signifie qu’il faudra se préparer dès 19 heures en France pour suivre l’événement.

iPhone 16 et 16 Pro : Tout ce que nous savons à ce jour

Apple Intelligence est-elle une raison intelligente de passer à l’iPhone 16 ? Le nouveau bouton de capture changera-t-il la façon dont nous prenons des photos sur les iPhone ?

L’attraction principale de l’événement Apple de septembre sera la gamme iPhone 16. Comme chaque année, le géant lancera sa nouvelle série d’iPhone avec quatre modèles : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Les modèles standard devraient être dotés d’un module photo redessiné avec des lentilles placées en diagonale, d’un nouveau chipset A18, d’une mémoire vive de 8 Go, etc. Grâce à l’inclusion du bouton Action, du bouton Capture et des fonctions Apple Intelligence, les modèles standard et plus s’aligneront sur les modèles Pro, plus onéreux. Les modèles phares iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seront équipés d’écrans plus grands et d’un chipset plus performant. Par ailleurs, l’iPhone 16 Pro devrait hériter de l’appareil photo périscopique à tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max, doté d’un zoom optique 5x.

Par ailleurs, les quatre modèles d’iPhone 16 seront dotés de nouvelles couleurs. Si vous êtes intéressé, consultez notre guide des couleurs de l’iPhone 16.

Outre les nouveaux iPhone, nous découvrirons l’Apple Watch Series 10, potentiellement l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3 lors de la prochaine conférence de presse d’Apple. Il est également fort possible que deux modèles différents d’AirPods 4 fassent leur apparition le même jour. Il y a peu de chances de voir l’iPad Mini 7 et les AirPods Max 2 sur les diapositives de présentation. Nous verrons également les versions stables d’iOS 18, d’iPadOS 18 et d’autres systèmes d’exploitation. Apple offrira probablement plus d’informations sur Apple Intelligence.