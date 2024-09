Accueil » Apple Watch Series 10 : Des bords ultra-fins et un format en 49 mm

Au cours des derniers jours, des rumeurs ont émergé autour du design de la prochaine Apple Watch Series 10 (ou Apple Watch X). Les spéculations se concentrent principalement sur de nouveaux formats de boîtier, passant à des tailles de 46 mm et 49 mm.

Ce dernier format correspond à celui de l’Apple Watch Ultra, un modèle premium très prisé, ce qui laisse penser que la version 49 mm de l’Apple Watch Series 10 pourrait susciter une forte demande. Par ailleurs, il y a aussi des bruits de couloir concernant des bords d’écran ultra-fins pour cette nouvelle montre.

Récemment, la source connue sous le pseudonyme Majin Bu a partagé une capture d’écran montrant l’interface qu’un utilisateur d’Apple Watch aperçoit lors de l’appairage de son appareil avec un iPhone sous iOS 18.1. Il a fait remarquer que l’image de l’Apple Watch affichée montrait un appareil doté de bords extrêmement fins et d’un écran plus grand. Majin Bu a affirmé que cette image pourrait être un aperçu du design de la Apple Watch Series 10.

Cependant, le site 9to5Mac a découvert que l’image en question ne révélait pas le design d’un nouveau modèle, mais provenait plutôt d’un bug logiciel. En effet, l’image montrée serait en réalité celle d’une Apple Watch Series 9, mais mal rendue à cause d’une erreur. Ainsi, l’apparition d’un écran plus grand et de bordures fines serait simplement le résultat de ce dysfonctionnement.

« It’s Glowtime » : Apple Watch Series 10 mais pas seulement

L’événement « Glowtime » d’Apple est prévu pour le lundi 9 septembre, à 19 heures, heure de Paris. C’est lors de cette présentation que la firme devrait annoncer officiellement la Apple Watch Series 10 dans des versions 45 mm et 49 mm, ainsi que la Apple Watch SE 3, qui devrait bénéficier d’une coque en plastique. De plus, une nouvelle Apple Watch Ultra 3 est également attendue.

En plus des montres connectées, Apple devrait dévoiler plusieurs autres appareils lors de cet événement. Parmi les plus attendus :

Les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Une nouvelle génération d’AirPods (quatrième génération), avec deux variantes : un modèle abordable avec des caractéristiques basiques et une version premium avec annulation automatique du bruit.

Enfin, deux nouveaux iPad pourraient également être annoncés, bien que les chances soient minces. Il s’agirait d’un iPad mini de 7e génération équipé de la puce A17 Pro pour une compatibilité avec Apple Intelligence, ainsi qu’un iPad 11 de 11e génération.

Pour les fans d’Apple, l’événement « Glowtime » promet d’être riche en nouveautés. Il est conseillé de rester attentif aux dernières fuites et rumeurs pendant le week-end précédent l’événement. Les dernières révélations sont souvent les plus intéressantes, et de nombreux experts surveilleront de près ce qui pourrait être dévoilé de façon inattendue.