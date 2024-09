Accueil » Galaxy Tab S10 Ultra : Design et caractéristiques dévoilés avant son lancement imminent

Galaxy Tab S10 Ultra : Design et caractéristiques dévoilés avant son lancement imminent

Galaxy Tab S10 Ultra : Design et caractéristiques dévoilés avant son lancement imminent

La prochaine grande nouveauté dans le secteur des tablettes pourrait bien être la Galaxy Tab S10 Ultra de Samsung, et une nouvelle fuite nous donne un aperçu de cette version de 14,6 pouces. Révélée par le célèbre Evan Blass via Android Authority, cette image suggère que la conception reste analogue à celle de la Galaxy Tab S9 Ultra, avec quelques améliorations subtiles.

Le design de la Galaxy Tab S10 Ultra ne semble pas s’éloigner radicalement de celui de la génération précédente. On retrouve l’encoche sur l’écran pour la caméra frontale ainsi qu’un double capteur à l’arrière. Les ports magnétiques pour la recharge et l’attache du S Pen sont également au même endroit.

Les premières rumeurs laissent penser que les bords de l’écran pourraient être légèrement réduits, bien que la différence soit difficile à discerner sur les images.

Les dimensions de la tablette seraient de 326,4 x 208,6 x 5,45 mm, identiques à celles de la Tab S9 Ultra, mais avec une épaisseur légèrement accrue. Ces informations confirment des fuites antérieures, renforçant l’idée que Samsung mise sur la continuité avec une légère optimisation du design.

Outre la Galaxy Tab S10 Ultra, un modèle standard absent ?

Selon certaines rumeurs, la gamme Galaxy Tab S10 pourrait faire l’impasse sur une version standard de 11 pouces, une décision surprenante. Si cela se confirme, les utilisateurs auraient alors le choix entre un modèle Plus de 12,4 pouces et l’Ultra de 14,6 pouces. Les tailles d’écran ne changeraient donc pas par rapport à l’année précédente, mais des améliorations en termes de performances internes sont attendues.

Il semblerait que Samsung ne prévoit pas d’amélioration significative concernant la charge rapide, avec une puissance limitée à 45 W, identique à la précédente génération. Bien que cette puissance soit suffisante pour une recharge rapide, certains s’attendaient à voir Samsung proposer une technologie plus rapide, surtout avec la concurrence grandissante d’Apple.

Un lancement imminent

Étant donné l’accumulation des fuites et des images marketing apparentes, la sortie des tablettes Galaxy Tab S10 semble proche. Si l’on suit le calendrier habituel, le lancement pourrait avoir lieu en août 2024, marquant ainsi une année après la sortie des Galaxy Tab S9.

Alors que Samsung s’apprête à lancer sa nouvelle gamme, Apple a déjà mis à jour plusieurs de ses tablettes, notamment avec les nouvelles versions de l’iPad Air et de l’iPad Pro. Ces derniers offrent une performance accrue et un design optimisé, mettant la barre haute pour les concurrents Android. Samsung devra donc offrir plus que des ajustements mineurs pour rivaliser efficacement sur ce segment très concurrentiel.

La Galaxy Tab S10 Ultra s’annonce comme une tablette premium, avec un grand écran et des caractéristiques haut de gamme, mais sans changement révolutionnaire. Toutefois, avec la potentielle absence d’un modèle standard et une recharge rapide inchangée, certains pourraient être déçus par ce manque d’innovation. Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre longtemps avant de savoir si cette nouvelle série répond aux attentes des utilisateurs, car son lancement semble imminent.