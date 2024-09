Roblox introduit les fonctions Party et Communautés pour améliorer l’expérience sociale

Lors de la conférence RDC 2024, Roblox a partagé beaucoup de choses sur l’état de la plateforme, y compris quelques nouvelles fonctionnalités à venir. Pour les joueurs, Roblox a introduit la fonction « Party » qui aide les joueurs à jouer ensemble et à s’amuser. La plateforme rebaptise les groupes Roblox en « Communautés » pour les développeurs et leur communication avec les joueurs.

Roblox a toujours cherché à rassembler les gens sur la plateforme. Bien qu’il y ait toujours eu des tentatives d’amélioration, Roblox a introduit quelques nouveautés lors de la conférence RDC 2024. La première nouveauté est la fonction Party. Elle permettra à des amis (âgés de plus de 9 ans) de participer à la même expérience.

Les joueurs peuvent également utiliser le chat textuel ou vocal même en dehors des expériences Roblox grâce à cette fonctionnalité. Roblox ajoutera l’année prochaine une API qui aidera les développeurs à intégrer la fonction Party dans leurs expériences. Cela permettra à des amis de se regrouper dans une fête et de commencer au même point du jeu. Il sera également possible de jumeler les amis ou de les ajouter à un lobby privé.

En plus de la fonction Party, Roblox ajoute une autre fonction pour améliorer la façon dont les développeurs communiquent avec les joueurs. Il s’agit d’un changement de nom pour les groupes Roblox. Lors de la conférence RDC 2024, Roblox a annoncé que les groupes Roblox devenaient des communautés.

Cela aidera les développeurs d’énormes communautés à gérer la base de fans plus facilement. La communauté prendra en charge des outils tels que les forums. Il s’agira d’un lieu où les joueurs de la communauté de jeu en question discuteront de certains sujets ou pourront même partager leurs expériences de jeu.

Roblox prépare de nouvelles fonctionnalités

Outre les fonctionnalités Party et Communautés annoncées à RDC 2024, Roblox a annoncé « What’s Playing » et « Music Charts », deux nouvelles fonctionnalités à l’échelle de la plateforme conçues pour mettre en valeur la musique et les artistes populaires et en vogue. Cela permettra aux artistes d’atteindre un public plus large et de développer leur base de fans. Les créateurs et les joueurs pourront ainsi profiter plus facilement de leurs chansons préférées en utilisant les codes musicaux de Roblox.

