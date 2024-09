Apple dévoile les secrets de l’iPhone 16 : 8 Go de RAM pour une expérience fluide

Apple a surpris tout le monde en confirmant que les quatre modèles de l’iPhone 16 embarqueront 8 Go de RAM. C’est une avancée majeure, surtout pour les modèles standards qui se contentaient jusqu’à présent de 6 Go. La raison principale de cette augmentation ? Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités d’IA de la marque.

Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles chez Apple, a expliqué cette décision lors d’une récente interview. Il a souligné que Apple analyse minutieusement les données pour déterminer les besoins matériels de chaque fonctionnalité. Dans le cas d’Apple Intelligence, les données ont clairement indiqué la nécessité de 8 Go de RAM pour assurer des performances optimales.

Bien que Apple Intelligence soit le principal moteur de cette augmentation de la RAM, Srouji a reconnu que la mémoire supplémentaire profitera également à d’autres applications, notamment les jeux haut de gamme. Il a également mis en avant la capacité d’Apple à optimiser ses logiciels pour son matériel, garantissant une utilisation efficace de la mémoire.

L’interview a également abordé la puce A18 qui équipe l’iPhone 16. Srouji a expliqué que la décision de conserver 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité était basée sur un équilibre minutieux entre la taille de la batterie, l’alimentation électrique, l’enveloppe thermique et les scénarios d’utilisation typiques. Il estime que cette configuration est idéale pour l’iPhone, tandis que la puce M4 de l’iPad Pro, avec ses 4 cœurs de performance, est mieux adaptée à l’enveloppe thermique plus grande de l’iPad et à ses différentes capacités d’alimentation.

Une transparence inédite de la part d’Apple

La décision d’Apple d’équiper toute la gamme iPhone 16 de 8 Go de RAM est opportune, étant donné l’importance croissante de l’IA dans les smartphones et de la consommation de RAM que ces processus peuvent engendrer. Cette augmentation de la mémoire devrait non seulement améliorer Apple Intelligence, mais aussi les performances globales de l’appareil.

Cependant, ce qui retient l’attention, c’est qu’Apple a été contraint de divulguer ces chiffres, alors qu’il n’en avait jamais ressenti le besoin auparavant. Peut-être est-ce le début d’une approche plus transparente en matière de communication des spécifications techniques aux consommateurs.