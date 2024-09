Galaxy Book 5 Pro 360 : Samsung introduit un 2-en-1 haut de gamme avec IA et Intel Core Ultra

Samsung vient de dévoiler le Galaxy Book 5 Pro 360, son tout premier ordinateur portable équipé du processeur Intel Lunar Lake. Il s’agit d’un ordinateur portable 2-en-1 haut de gamme, doté d’un impressionnant écran, de performances d’intelligence artificielle (IA) accélérées et d’une autonomie prolongée.

Grâce à la puissance du NPU intégré dans la puce Lunar Lake, le Galaxy Book 5 Pro 360 reçoit le badge Copilot+ de Microsoft, qui met en avant ses fonctionnalités IA avancées sous Windows 11.

Une puissance nouvelle avec le processeur Intel Lunar Lake

Le Galaxy Book 5 Pro 360 se distingue par l’intégration des tout nouveaux processeurs Intel Core Ultra 5 (Series 2) et Intel Core Ultra 7 (Series 2). Ces puces combinent 8 cœurs de CPU (4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité) et offrent une architecture efficace pour un usage polyvalent. Elles intègrent également les graphismes Intel Arc, réputés comme les plus performants pour une puce Windows avec graphiques intégrés, rendant ce laptop idéal pour des tâches graphiques lourdes.

En termes de mémoire, il est proposé avec 16 ou 32 Go de RAM LPDDR5X intégrée directement à la puce, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de la mettre à jour après l’achat. Cette configuration assure des performances fluides et réactives pour la plupart des tâches modernes.

Une expérience IA avancée avec Microsoft Copilot+

Grâce à son NPU (Unité de traitement neuronal), ce nouveau processeur Intel peut atteindre jusqu’à 48 TOPS de performances IA (40 TOPS pour le modèle Ultra 5). Cette puissance permet au Galaxy Book 5 Pro 360 de tirer parti de fonctionnalités IA avancées, notamment avec Microsoft Copilot+, une suite de services optimisée pour la productivité, intégrée à Windows 11.

Samsung y ajoute des outils basés sur l’IA tels que Assistant de discussion, Entourer pour chercher, Traduction en direct et Aide à la transcription, accessibles via l’application Mobile connecté. Ces fonctionnalités permettent d’améliorer l’efficacité et la créativité, en particulier pour les utilisateurs qui travaillent avec des documents ou des contenus multilingues.

Écran et design premium

Le Galaxy Book 5 Pro 360 est équipé d’un écran tactile AMOLED de 16 pouces, avec une résolution WQXGA+, un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz, et une couverture de 120 % du gamut DCI-P3. L’écran est également très lumineux avec un pic à 500 nits, prenant en charge les contenus HDR, idéal pour les créatifs et les amateurs de médias.

Ce modèle 2-en-1 présente une charnière à 360 degrés, permettant de basculer facilement entre les modes laptop et tablette. L’appareil est également fourni avec un stylet S Pen, parfait pour les dessinateurs ou les preneurs de notes.

Côté son, le Galaxy Book 5 Pro 360 intègre un système stéréo à quatre haut-parleurs, combinant deux tweeters et deux woofers, pour une expérience audio immersive. Il dispose aussi de deux microphones pour des appels et enregistrements de qualité, et d’une webcam ultra-large de 2 mégapixels capable de suivre les mouvements du visage pour des appels vidéo en 1080p.

Ports et connectivité de pointe

Le Galaxy Book 5 Pro 360 offre une connectivité moderne et étendue avec Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, et une large gamme de ports, incluant deux ports Thunderbolt 4 avec prise en charge de la charge rapide à 65 W, un port HDMI 2.1, un port USB 3.2 Type-A, un slot pour carte microSD, et une prise jack 3,5 mm. Ces options font de cet appareil un outil polyvalent, adapté à la fois pour le travail et les loisirs.

Autonomie impressionnante

Le Galaxy Book 5 Pro 360 est alimenté par une batterie de 76 Wh, et Samsung promet jusqu’à 25 heures de lecture vidéo sur une seule charge. Ce chiffre impressionnant en fait un ordinateur portable idéal pour les utilisateurs nomades.

Disponibilité du Galaxy Book 5 Pro 360

Le Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 sera disponible dès septembre dans plusieurs pays, dont le Canada, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. D’autres pays devraient suivre dans les mois à venir, mais Samsung n’a pas encore révélé les prix officiels.

Avec ses performances optimisées par l’IA, ses caractéristiques de pointe et son design polyvalent, le Galaxy Book 5 Pro 360 s’annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des laptops 2-en-1. Que ce soit pour la productivité, la création ou le divertissement, cet appareil offre une solution complète, tout en tirant parti des technologies les plus récentes comme le processeur Intel Lunar Lake et Microsoft Copilot+.