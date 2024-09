Meta Quest 3S : Annonce imminente au Meta Connect 2024 ?

Meta Connect 2024 approche à grands pas, et l’une des annonces les plus attendues du 25 septembre est sans doute celle du Meta Quest 3S.

Plusieurs fuites provenant de sources régulières, ainsi que deux fuites accidentelles de Meta elle-même, laissent peu de place au doute quant à l’existence de ce nouveau casque VR. De plus, les récentes certifications de la FCC et de Dekra renforcent encore davantage l’idée qu’un nouvel appareil VR de Meta sera bientôt révélé.

La FCC (Federal Communications Commission) aux États-Unis et Dekra, une entreprise indépendante spécialisée dans la certification de produits, jouent un rôle crucial en validant les appareils technologiques avant leur lancement sur le marché. D’après 91Mobiles, ces organismes ont attribué des certifications à un appareil Meta nommé P97, que Dekra a spécifiquement décrit comme un casque VR.

Bien qu’il soit toujours possible que cet appareil soit une toute nouvelle technologie de Meta, le traditionnel calendrier de l’entreprise — dévoilant de nouveaux matériels à l’occasion du Meta Connect en septembre ou octobre — nous laisse penser qu’il s’agit bien du Meta Quest 3S. Alors, si vous envisagez d’acquérir un casque VR, mieux vaut attendre cette annonce qui pourrait marquer un tournant dans l’univers de la réalité virtuelle.

Meta Quest 3S : Un modèle plus accessible ?

Le Meta Quest 3 a été salué par la critique pour son rapport qualité-prix, comme en témoigne sa note de cinq étoiles dans les tests, mais son prix reste élevé. Lancé à 499,99 dollars, il coûte bien plus cher que son prédécesseur, le Meta Quest 2, qui avait été commercialisé à 299 dollars à sa sortie.

Les rumeurs suggèrent que le Meta Quest 3S pourrait se rapprocher du prix plus abordable du Quest 2, tout en conservant des caractéristiques techniques essentielles du Quest 3, telles que le Snapdragon XR2 Gen 2. Si ces fuites se confirment, cela signifierait que l’expérience de réalité virtuelle et mixte de nouvelle génération proposée par le Quest 3 — notamment avec des titres exclusifs comme Batman : Arkham Shadow, attendu plus tard cette année — deviendrait bien plus accessible.

Qu’en est-il du Meta Quest Pro 2 ?

En parallèle, de récents rapports ont déçu les fans en annonçant l’annulation du Meta Quest Pro 2. Cependant, d’autres rumeurs laissent entendre que ce projet pourrait avoir évolué vers un casque totalement différent. Même si ce revirement reste incertain, le focus des spéculations se tourne davantage vers l’annonce imminente du Quest 3S, un modèle qui suscite beaucoup d’enthousiasme chez les amateurs de VR.

Bien que tout porte à croire qu’une annonce est en préparation pour le 25 septembre, il reste toujours une petite chance que les fuites aient tort et que le Meta Quest 3S ne voie jamais le jour. Néanmoins, avec la proximité de l’événement et l’importance des certifications récemment obtenues, il semble probable que Meta ait quelque chose de spécial à dévoiler.

Pour conclure, si vous êtes un passionné de VR ou simplement curieux de découvrir les dernières innovations, le Meta Connect 2024 pourrait bien être l’occasion de découvrir un nouveau casque abordable et performant. Réponse le 25 septembre !