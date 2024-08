Accueil » Meta prépare le Quest 3S : Une alternative plus abordable au Quest 3 et Vision Pro

Bien que Apple ait placé de grands espoirs dans son casque Vision Pro XR ultra haut de gamme, les consommateurs ont clairement exprimé leurs préférences : ils veulent des casques principalement pour le jeu, et à un prix inférieur à 1 000 dollars. Le Vision Pro, en conséquence, s’est révélé être un échec retentissant.

Meta, de son côté, semble avoir pris en compte ce message en annulant récemment son propre casque ultra-premium qui aurait concurrencé le Vision Pro. Désormais, un modèle moins cher de son dernier appareil XR pourrait être imminent.

Le Meta Quest 3S, tel que son nom présumé l’indique, serait une version allégée du Meta Quest 3, qui a été lancé en juin dernier. Cette information provient de la récente newsletter « Power On » de Mark Gurman. Nous avions déjà entendu parler d’un modèle « Lite », mais il semble que le Quest 3S pourrait être son nouveau nom.

Gurman suggère que ce modèle plus abordable pourrait se situer dans une fourchette de prix entre 300 et 400 dollars, ce qui le rendrait nettement moins cher que le Quest 3, dont le prix de départ est de 549,99 euros pour le modèle de 128 Go. Pour atteindre ce prix plus bas, Meta pourrait vendre les contrôleurs séparément, selon Gurman.

Cependant, cette stratégie pourrait s’avérer peu pratique pour les consommateurs, car la plupart voudront les contrôleurs avec leur casque. Si les contrôleurs sont vendus séparément pour 100 dollars par exemple, le prix total approcherait celui du Quest 3 standard, rendant ainsi l’idée du Quest 3S moins pertinente. Il est donc probable que les contrôleurs soient inclus dans la boîte du Quest 3S, bien qu’ils puissent ne pas être les mêmes que ceux fournis avec le Quest 3.

Outre le Quest 3S, Meta pourrait lancer de nouvelles lunettes AR

Nous nous attendons à ce que Meta annonce le Quest 3S lors de son événement Meta Connect, qui se tiendra au siège de l’entreprise à Menlo Park les 25 et 26 septembre. Gurman mentionne également que de nouvelles lunettes AR, analogues aux Google Glass et portant le nom de code « Orion », pourraient être dévoilées. Celles-ci seraient différentes des lunettes connectées Ray-Ban Meta, qui ont connu un certain succès, mais analogues en concept.

Cette stratégie de Meta, visant à diversifier son offre avec des produits moins chers et potentiellement plus attractifs pour le grand public, pourrait lui permettre de conserver son avance sur le marché des appareils XR, en particulier face à la concurrence des géants comme Apple. Reste à voir si cette approche saura répondre aux attentes des consommateurs en matière de performance et de prix.