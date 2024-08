Accueil » Moto G55 5G et G35 5G : Performance et abordabilité au rendez-vous

Moto G55 5G et G35 5G : Performance et abordabilité au rendez-vous

Motorola continue d’étendre sa gamme de smartphones Android avec les nouveaux Moto G55 5G et G35 5G. Fidèle à sa réputation, la marque propose des appareils alliant performance fiable et prix compétitifs, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs soucieux de leur budget.

Les Moto G55 5G et G35 5G se distinguent par un design élégant, offrant des finitions variées selon vos préférences. Le Moto G55 5G est disponible en teintes sophistiquées comme Gris anthracite, Vert sauge et Rose prune. Pour ceux qui préfèrent une touche plus vive, le Moto G35 5G propose des couleurs audacieuses telles que Vert feuillage, Rouge goyave, Noir intense.

Côté écran, les deux modèles sont équipés de larges écrans LCD full HD+, promettant des couleurs vives et des visuels nets. Le Moto G55 5G arbore un écran de 6,49 pouces, tandis que le Moto G35 5G opte pour une taille légèrement supérieure de 6,72 pouces. Ces écrans sont protégés par du Corning Gorilla Glass 3 et supportent un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ajustable dynamiquement en fonction du contenu et des paramètres utilisés.

Cependant, il est à noter que Motorola n’a pas encore franchi le pas vers les écrans OLED, désormais courants dans cette gamme de prix. Malgré tout, ces écrans LCD offrent une expérience visuelle satisfaisante, même si ce n’est pas le choix idéal pour les gamers exigeants.

Caméras des Moto G55 5G et G35 5G

L’un des points forts des nouveaux modèles réside dans leur configuration photo améliorée. Les deux smartphones sont équipés d’une caméra principale de 50 mégapixels, accompagnée d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, remplaçant avantageusement l’ancien capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, une caméra selfie de 16 mégapixels prend place, assurant des clichés de bonne qualité.

Le Moto G55 5G se distingue avec quelques fonctionnalités supplémentaires, telles que la stabilisation optique de l’image (OIS) et un objectif Macro Vision, idéal pour capturer des détails précis. En termes de vidéo, le G55 5G permet l’enregistrement en 60 et 30 fps, tandis que le G35 5G est limité à 30 fps.

Performances et logiciels des Moto G55 5G et G35 5G

Les deux smartphones partagent de nombreuses similitudes en matière de logiciels et de performances, mais le Moto G55 5G offre des spécifications légèrement supérieures. Il propose diverses options de RAM, allant de 4 Go à 12 Go, contre 4 Go et 8 Go pour le G35 5G. Les deux modèles offrent jusqu’à 256 Go de stockage, extensible à 1 To via une carte microSD.

Sous le capot, le Moto G55 5G est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 7025, garantissant une expérience fluide, notamment pour le streaming. De son côté, le Moto G35 5G embarque le processeur Unisoc T760, un peu moins puissant mais suffisant pour les tâches quotidiennes.

Les deux smartphones sont livrés avec Android 14, et incluent des applications telles que Moto Secure, un hub central pour gérer la sécurité et la confidentialité de votre appareil, et Family Space, pour une utilisation partagée en toute tranquillité.

Les Moto G55 5G et G35 5G sont équipés de batteries de 5000 mAh, offrant une autonomie d’une journée complète, voire plus avec une utilisation modérée. En termes de recharge, le Moto G55 5G se démarque avec une charge rapide de 30W, tandis que le G35 5G conserve une charge de 18W, similaire à son prédécesseur.

Prix et disponibilité des Moto G55 5G et G35 5G

Le Moto G55 5G sera disponible en France à partir de 249 €. De son côté, le Moto G35 5G sera lancé en France avec un prix de départ de 199 €.