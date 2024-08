WhatsApp va introduire la synchronisation granulaire des contacts

WhatsApp a récemment annoncé la prise en charge multi-comptes, permettant aux utilisateurs d’utiliser deux comptes dans une seule application. Maintenant, l’application appartenant à Meta semble travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de WhatsApp de profiter d’une synchronisation des contacts de manière plus granulaire pour chaque compte. Voici comment cette fonctionnalité pourrait fonctionner.

D’après les découvertes de WABetaInfo dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Android (version 2.24.18.14), une fonctionnalité en cours de développement permettra aux utilisateurs de gérer la synchronisation de leur carnet d’adresses. Cette nouveauté offrirait la possibilité de contrôler de manière indépendante la façon dont les contacts sont synchronisés pour chaque compte.

Par exemple, un utilisateur pourrait désactiver la synchronisation des contacts pour son deuxième compte s’il préfère garder ses contacts de travail séparés de ses contacts personnels. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent maintenir une distinction claire entre leurs différentes listes de contacts.

Fonctionnalités additionnelles et sécurité

Les contacts que vous choisissez de synchroniser seront accessibles sur tous les appareils connectés, indépendamment du compte WhatsApp utilisé. Notamment, même si les utilisateurs désactivent la synchronisation des contacts pour un compte spécifique, WhatsApp offrira une option de synchronisation manuelle pour chaque contact à l’avenir.

De plus, les contacts synchronisés seront sauvegardés de manière sécurisée si les utilisateurs activent une nouvelle option de sauvegarde des contacts dans les paramètres de confidentialité. Cela garantit que ces contacts seront préservés et facilement restaurables lors du rattachement du compte à un nouvel appareil ou lors de la réinstallation de l’application.

Cette fonctionnalité de synchronisation granulaire des contacts est encore en développement, et elle sera disponible dans une future mise à jour. Cependant, la date exacte de son lancement reste encore inconnue.

Autres améliorations récentes de WhatsApp

En parallèle, l’application a récemment été aperçue en train de tester des filtres AR (réalité augmentée) et des effets d’appel dans sa version iOS. Grâce à cette fonctionnalité, WhatsApp vise à apporter un nouveau niveau de personnalisation et d’interactivité aux appels vidéo, les rendant plus engageants et amusants. Meta offre déjà une fonctionnalité similaire dans d’autres applications, comme les appels vidéo sur Messenger.

En somme, ces évolutions montrent que WhatsApp continue d’enrichir son application pour répondre aux besoins variés de ses utilisateurs, en particulier ceux qui jonglent entre plusieurs comptes pour des raisons professionnelles et personnelles.