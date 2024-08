Accueil » OPPO Find X8 : Le nouveau bouton « Quick » inspiré de l’iPhone 16 et de Sony

Le monde des smartphones est souvent marqué par des emprunts de fonctionnalités entre les différents constructeurs. Dans ce contexte, OPPO semble prêt à intégrer une nouvelle fonctionnalité intéressante dans sa prochaine série Find X8 : un bouton dédié à la capture, analogue à celui dont les rumeurs parlent pour l’iPhone 16.

Cependant, il est important de rappeler qu’Apple n’a pas été le précurseur de cette idée. En réalité, ce concept a été introduit pour la première fois par Sony sur ses smartphones.

Le bouton « Quick » : Une évolution du bouton de Capture

D’après les récentes fuites, OPPO envisagerait de nommer ce bouton le « Quick Button » au lieu de « Capture Button ». Les images divulguées montrent que ce bouton sera positionné de manière optimale pour être utilisé comme déclencheur d’appareil photo. Mais ce bouton pourrait avoir des usages plus variés, notamment dans les jeux vidéo.

Ce qui distingue ce bouton, c’est qu’il ne s’agirait pas d’un bouton physique traditionnel, mais plutôt d’un bouton capacitif. Cela signifie qu’il pourrait être sensible à des gestes, comme le glissement du doigt pour zoomer lors de la prise de photos. Cette fonctionnalité pourrait être intégrée en utilisant un moteur de vibration, soit celui par défaut du smartphone, soit un moteur spécifique dédié au bouton pour offrir un retour haptique lors de son utilisation.

En outre, cette capacité de glissement pourrait également être utilisée dans les applications de galerie pour zoomer sur les photos. On imagine aussi que le bouton pourrait offrir différentes interactions : une légère pression pour verrouiller la mise au point, une pression plus forte pour capturer l’image, ou encore un appui prolongé pour enregistrer une vidéo. Une autre caractéristique attendue est la personnalisation des fonctions du bouton, ce qui offrirait aux utilisateurs une expérience plus adaptée à leurs besoins.

Par ailleurs, nous avons déjà vu plusieurs fuites de la série OPPO Find X8. Le Find X8 Ultra serait équipé d’un quadruple appareil photo arrière de 50 mégapixels, avec deux lentilles périscopiques. De plus, un modèle dit Pro offrira apparemment une caméra périscopique 10x, bien qu’il ne soit pas clair si le Ultra et le Pro sont le même appareil (OPPO est passé du nom Pro au nom Ultra avec le Find X7 Ultra). Les personnes à la recherche du meilleur photophone devraient donc garder un œil sur cette série.

Disponibilité et perspectives

La série OPPO Find X8 devrait être lancée à l’échelle mondiale en octobre, et il sera intéressant de voir comment ce « Quick Button » sera reçu par les utilisateurs. Si certains se réjouissent du retour des boutons physiques sur les smartphones, d’autres pourraient être plus sceptiques. Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité pourrait bien redonner goût à ceux qui préfèrent une interaction plus tactile avec leur appareil, à une époque où les téléphones « sans bouton » semblent devenir la norme.

En conclusion, l’ajout de ce bouton dans la série OPPO Find X8 pourrait améliorer l’expérience utilisateur, notamment pour les amateurs de photographie sur smartphone. Reste à voir si cette fonctionnalité sera suffisamment aboutie pour convaincre les utilisateurs et se démarquer sur un marché où chaque détail compte.