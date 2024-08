Accueil » Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra : Fuites révélatrices avant un lancement imminent

Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra : Fuites révélatrices avant un lancement imminent

Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra : Fuites révélatrices avant un lancement imminent

Les Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra font beaucoup parler d’elles dans le monde du mobile, et leur existence est loin d’être un secret. Ces deux nouvelles tablettes de Samsung ont récemment été repérées sur le site de certification 3C, alimentant encore davantage les rumeurs et fuites à leur sujet.

La fuite la plus récente nous offre un aperçu clair du design des deux appareils, grâce à une exclusivité d’Android Headlines. Sans grande surprise, les deux tablettes ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, mais quelques différences méritent d’être mentionnées.

Le Galaxy Tab S10 Ultra se distingue par une encoche en haut de l’écran, probablement pour les caméras frontales. Il est peu probable que Samsung nous réserve une surprise à ce niveau, bien que rien ne soit encore certain.

De son côté, le Galaxy Tab S10 Plus n’a pas d’encoche, mais semble avoir des bordures légèrement plus épaisses. Cela pourrait néanmoins être une illusion d’optique liée à l’angle de la photo. Bien qu’aucune information officielle n’ait été communiquée sur la taille des écrans, on peut supposer qu’ils seront similaires à ceux de la série Galaxy Tab S9.

Un élément clé à noter est l’absence totale d’une version « classique » de la Galaxy Tab S10. Aucune fuite ne mentionne un modèle standard, ce qui laisse penser que seuls les Galaxy Tab S10 Plus et Tab S10 Ultra seront commercialisés.

Un lancement à la fin de l’année de la Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra

Quant à la date de sortie, rien n’est encore confirmé, mais les rumeurs suggèrent un lancement avant la fin de l’année, peut-être même à l’automne. Avec l’événement « It’s Glowtime » d’Apple prévu pour début septembre, il est probable que Samsung choisisse de lancer ses tablettes quelques semaines plus tard.

Une chose est sûre : avec toutes ces informations et images qui circulent sur le web, il ne faudra plus attendre longtemps avant de voir ces deux tablettes disponibles à l’achat.