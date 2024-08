Alexa version 2.0 : Amazon prépare une mise à jour d’Alexa avec de l’IA et un abonnement payant

Amazon travaille depuis un certain temps sur une mise à jour révolutionnaire d’Alexa, alimentée par l’intelligence artificielle (IA). Bien que cette version améliorée ne soit pas encore disponible pour le grand public, il semble que nous ayons enfin une fenêtre de lancement, et elle est plus proche que prévu.

Selon des informations internes relayées par The Washington Post, la nouvelle version d’Alexa, tant attendue, devrait être lancée en octobre prochain. Alors que les assistants vocaux concurrents basés sur l’IA se multiplient, Amazon semble prête à élever son jeu et à proposer une Alexa repensée aux utilisateurs.

L’une des rumeurs les plus commentées concerne le fait que cette nouvelle Alexa alimentée par l’IA pourrait être proposée sous la forme d’un abonnement, avec un tarif pouvant aller jusqu’à 10 dollars par mois. Cependant, la version classique d’Alexa restera disponible gratuitement pour les utilisateurs. Amazon devrait finaliser les détails du prix, de l’abonnement et du nom de ce nouveau produit d’ici la fin de ce mois.

Nouvelles fonctionnalités d’Alexa : Smart Briefing et plus encore

La mise à jour sera lancée juste avant l’élection présidentielle américaine, et elle introduira une nouvelle fonctionnalité appelée Smart Briefing. Celle-ci proposera des résumés quotidiens d’articles de presse, créés par l’IA et personnalisés en fonction des habitudes de lecture de chaque utilisateur.

Connue sous le nom de Remarkable Alexa ou Project Banyan dans les documents internes, cette version améliorée d’Alexa pourrait également apporter de nombreuses autres fonctionnalités inédites. Parmi elles, des recommandations de recettes, un chatbot adapté aux enfants, et possiblement de nouveaux outils pour le shopping conversationnel.

En parallèle de la nouvelle version d’Alexa, Amazon prévoit de lancer un autre projet très attendu : Project Metis. Il s’agira d’un chatbot basé sur le Web, conçu pour rivaliser directement avec ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google.

Avec cette mise à jour, Amazon vise à rendre Alexa plus interactive et engageante. L’assistant sera capable de reconnaître les voix uniques des utilisateurs et de poser des questions pour offrir une assistance plus personnalisée.

Une tendance lourde dans le secteur des assistants vocaux

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large du secteur. Par exemple, ChatGPT a récemment lancé son nouveau mode vocal, capable de détecter les émotions pour des conversations plus authentiques en temps réel. De son côté, Apple travaille sur une refonte de Siri pour qu’il paraisse plus naturel et conversationnel. Désormais, Alexa rejoint ce mouvement, avec un objectif commun : rendre les assistants vocaux plus humains, un défi qui, pour certains, peut sembler un peu perturbant.

Cette mise à jour majeure pourrait bien marquer un tournant dans l’évolution des assistants vocaux, avec des implications potentiellement vastes pour la façon dont nous interagissons avec nos appareils au quotidien.