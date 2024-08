Accueil » Ideogram 2.0 éclipse Midjourney avec des images IA plus réalistes et personnalisables

L’introduction de Ideogram 2.0 fait monter d’un cran les enjeux des générateurs d’images IA, d’autant plus que Midjourney vient d’annoncer une mise à jour invitant davantage d’utilisateurs à rejoindre sa plateforme.

Midjourney et DALL-E ne manqueront pas de s’intéresser au dernier modèle de leur rival, qui arrive tout juste un an après leur arrivée sur la scène de l’IA. Il est évident que Ideogram a placé la barre très haut.

La nouvelle version offre un large éventail d’options personnalisables, y compris le choix de la couleur et du style de l’image générée, présentée dans l’un des cinq thèmes uniques : Général, Réaliste, Design, 3D et Anime.

Ideogram 2.0 prête attention aux détails les plus fins du prompt, notamment en ce qui concerne les visages, les yeux et les doigts, ce qui était une caractéristique peu satisfaisante de la version précédente. Il s’agit d’une amélioration bienvenue, mais ce n’est que l’un des aspects d’une offre considérablement améliorée.

Un autre point positif pour Ideogram est le réalisme des images générées.

Une application iOS, une API et une fonction de recherche visuelle pour Ideogram 2.0

La version 1.0 a toujours respecté les spécifications de conception, mais avec la version Ideogram 2.0, non seulement les humains sont représentés de manière plus réaliste, mais les résultats sont également meilleurs pour les objets et les lieux. Cela se rapproche du domaine de Midjourney et de Flux, mais dans un espace d’images d’IA en pleine évolution, Midjourney est plus que digne d’une place sur la liste des fournisseurs AAA.

L’accélération d’Ideogram ne s’arrête pas à la nouvelle fonctionnalité créative, l’entreprise ajoute également une application iOS, une API et une fonction de recherche visuelle.

Tout cela se produit la même semaine que le lancement de Grok-2 et la nouvelle mise à jour de Midjourney qui permet aux utilisateurs d’accéder à un essai gratuit limité pour générer 25 images avant qu’un abonnement ne soit nécessaire.

Quelle est la gamme d’abonnements proposée par Ideogram ?

Ideogram propose différents niveaux d’abonnement, dont une version gratuite accessible et abondante. Ce niveau est idéal pour une utilisation légère ou occasionnelle, offrant jusqu’à 40 images générées par jour sans frais. Vient ensuite l’abonnement Basic, qui offre 400 images prioritaires par mois (et 100 images lentes par jour) ainsi que d’autres avantages pour 7 dollars.

L’abonnement Plus passe au niveau supérieur avec 1000 crédits prioritaires et un nombre illimité de générations lentes par mois pour le prix de 16 dollars, tandis que l’abonnement Pro, au niveau le plus élevé, offre 4000 images rapides.